Synology推ActiveProtect備份專用一體機　保障港企數據安全

現今社會對資料保障的需求愈來愈大。Synology群暉科技最新推出ActiveProtect備份專用一體機，為本地企業提供一個成本相宜的解決方案，建立資料備份及防護機制，以防範資料損失、洩漏和勒索病毒的事件發生。該企國際商業部門資深區域業務經理石美銀指出，新產品免卻傳統解決方案中的硬件配置、系統建設及軟件維護等高昂費用，ActiveProtect一體機的總持有成本(TCO)，包含備份硬體、軟件服務費及維護費用較業界既有方案，一年可節省至28倍，希望為企業備份市場的價值和可靠性樹立新標竿！

石美銀提到，Synology的願景是為香港市場提供一個安全、可靠和靈活的數據保護解決方案，而ActiveProtect則為港企提供強大的可擴展性和靈活性，對中小企而言，該一體機提供一個簡單且高效的方式，進行統一管理備份策略、執行異地存取及還原，提升資料管理效率，以及為公司的桌上電腦(PC)、Mac、虛擬或實體伺服器等裝備，確保其數據受到保護及快速復原。此外，隨着企業不斷增長的需求，ActiveProtect亦可提供無縫擴展的功能。

新技術節省重複備份頻寬99%

ActiveProtect能夠通過單一管理入口，處理多達2,500台備份伺服器和監控150,000個備份資源，涵蓋主要備份、備份副本以及分層和存檔數據。同時，管理伺服器負責監控所有備份伺服器及進行資料保護，亦可透過去除重複資料進行超快速備份，確保高效的數據保護。例如，公司的兩台設備擁有近30GB的相同數據，在完成第一台完整備份後，第二台於備份時將會進行去重複化，將30GB當中的不同數據行進備份，較完整備份兩部裝備節省99%的頻寬和超過50%的存儲空間。

傳統備份方案通常涉及多種硬件設備及複雜授權機制，導致高昂軟件成本、人力和溝通成本及難以預測的儲存開銷。ActiveProtect 備份專用一體機以節點為基礎的授權模式，包含主體備份伺服器在內3部伺服器可免費授權，使企業能更精確掌控成本並同時獲得可靠、安全的的資料保護，確保為香港企業帶來強大的資料防護策略

隔離備份防止勒索軟件攻擊

該一體機通過隔離備份(air-gapped backup)技術，能確保備份資料無法被刪除或篡改，防止勒索軟件攻擊，同時產品內建有Hypervisor(虛擬機管理程式)，支持備份還原模擬，確保資料在需要時能快速恢復。

她認為，各行各業、任何規模的公司或機構都有機會成為網絡攻擊的目標，但目前香港企業普遍欠缺對關鍵資料保護方面完整的認識，例如如何加強企業資料韌性、完善資料回復的演練以及進行回復後資料的完整性等等，希望透過舉辦網絡研討會及行業論壇等，為企業提供必要的知識和工具，教育企業管理層及員工在現今錯綜複雜的數碼環境中，加強他們對資料保護的意識。

會確保AI安全性、隱私及效率

企業近年致力發展人工智能(AI)，石美銀直言，AI創新加速各行業的發展，該企將透過AI和機器學習(ML)的潛力，不斷提升其安全解決方案，以加強數據保護和威脅檢測的能力。她強調，在AI運用時，會優先考慮其安全性、隱私及效率。

優化硬件使用率降低能耗

現今社會講求可持續發展，她指出，Synology努力推行企業環境責任，在產品設計之初已致力減少對環境的影響，包括與供應商合作，減少浪費以及在包裝中使用再生材料，並確保產品具有適應性和可擴展性，減少備份系統所產生的碳足迹。同時，系統實施集中管理，提高資源效率，其基礎架構整合解決方案優化硬件的使用率，並最大限度地減少對能耗。

ActiveProtect提供3個型號，包括適用於小型企業、雙硬碟版本的DP320，建議備份5TB資料。另外，4硬碟版本的DP340，建議備份14.5TB；以及為大企業而設的DP7400，使用機架式設計，建議備份83.5TB。