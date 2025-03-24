建滔積層板去年多賺46.1%　末期息連特別息共派50仙

集團營業額按年上升11%，至185.41億元。在扣除對集團所持有之債券投資作信貸減值撥 備8,290萬元後，公司持有人應佔基本純利仍能大幅上升36%，至13.49億元。

至於業務表現，覆銅面板部門營業額上升11%，至183.04億元。回顧期內，隨 著 銅 價大幅飆升，集團的覆銅面板有序加價，抵銷銅價上漲所帶來的成本壓力之餘，還提升部門的毛利率。另外，有賴經驗豐富的管理團隊不斷改進生產技術來提升生產效率及降低能耗，同時透過提升生產設備自動化率減省人員開支，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤上升26%，至30.23億元。

地產部門方面，集團繼續執行專注覆銅面板業務的發展策略，地產部門年內主要以租金收入為主。部門營業額下降44%，至1.26億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤下降34%，至3,800萬元。

展望方面，公司表示，踏入今年，整體電子市場需求暢旺，集團首兩個月出貨量按年錄得 明顯增長，覆銅面板及其上游物料玻纖布及玻纖紗的價格均在上調。人工智能(AI)科技的 興起帶動雲數據中心、機械人、自動駕駛、智能穿戴裝備等多個產業鏈的蓬勃發展，以及高速網絡不斷升級，均能刺激電子產品的需求，下游的印刷線路板客戶近期業務表現強勁，這也將成為覆銅面板需求的增長動力。

集團受益於垂直整合加上規模經濟效益的優勢，公司產品定價極具競爭力，毛利水平位居行業前列且更具韌性，有望驅動集團營業額與利潤持續增長。