港首批個股槓反產品上市　證監：標誌上市產品多元發展

南方東英資產管理總裁丁晨指，今次新產品上市，鞏固香港在推動產品創新和金融市場發展的先驅角色。她指區內投資者現在可於自己的時區，透過港交所投投資全球知名企業。未來部署方面，南方東英資產管理銷售及產品策略部董事總經理及亞太區銷售主管王卓峯指，公司除美股市場外，亦有關注其他亞洲市場，未來有計劃根據投資者需求，推出更多追蹤不同市場個股的同類型產品。

至於為何揀選該5隻美股個股推出槓反產品，南方東英香港分銷銷售主管李雪恒指，特斯拉(Tesla)及英偉達(Nvidia)較受亞洲投資者熟悉及歡迎；另看到不少投資者有興趣部署加密貨幣，故選擇推出兩隻Strategy及Coinbase的相關產品，給予投資者更多選擇。李又指，看到市場資金有轉向價值型投資的趨勢，因而推出入場門檻較低的南方東英Berkshire每日槓桿(2x)產品。

南方東英指，新個股槓反產品為投資者在亞洲交易時段，提供便捷的美國熱門股票交易或對沖工具，有助投資者對美國盤後市況做出靈活部署；相對其他結構性產品如窩輪、牛熊證，新產品風險較細，加上條款較為容易理解，對投資者而言較容易上手操作。