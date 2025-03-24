名匯證券保證金融資現監控缺失　遭證監會讉責及罰500萬

香港證監會譴責名匯證券，並處以罰款500萬元，因其在證券保證金融資方面犯有內部監控缺失，同時暫時吊銷名匯證券負責人員、核心職能主管兼高級管理層成員柯港澤的牌照，為期7個月，由上周五(21日)起至2025年10月20日止。

值得留意的是，證監會明言，若非名匯證券的財務狀況和其終止業務的決定，原應對其施加650萬元的罰款。

證監會調查顯示，在2020年5月1日至2022年11月30日期間，名匯證券有關證券保證金融資的風險管理監控措施和做法存在不足之處，並發現該行向有長期未清償的保證金短欠及過往在清繳追繳保證金方面紀錄欠佳的保證金客戶提供財務通融，且沒有實施審慎的措施來管理所涉及的風險。

具體而言，名匯證券沒有設定觸發水平以停止帳戶結餘不足的保證金客戶進一步購買證券；有效地管理追繳保證金通知及／或對保證金客戶進行強行變現，以及將偏離其保證金借貸和追繳保證金通知政策的解釋記錄在案；妥善地管理其保證金客戶的信貸限額；及盡快收取客戶到期應付的保證金。

名匯證券的缺失不符合該公司根據《內部監控指引》、《操守準則》及《證券保證金融資活動指引》應達到的標準。證監會認為，名匯證券的缺失乃歸因於柯港澤在有關期間內沒有履行其作為該行負責人員及高級管理層成員的職責。

證監會在決定對名匯證券及柯港澤採取上述紀律處分時，已考慮到2015年首次發現該行在有關證券保證金融資的風險管理監控措施方面存在不足之處，而該等問題在有關期間內一直持續；曾多次提醒持牌法團及其高級管理層實施審慎的風險管理政策和程序以及保證金借貸做法；已在2015年及2022年發出2封致管理層函件提醒；紀律行動所針對該行的缺失乃歸因於柯氏無履行其作為高級管理層成員的職責；傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以提醒市場有關缺失不可接受；及該行及柯氏過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄。