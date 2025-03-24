DWS：對中國市場前景樂觀　金價未來1年上望3250美元

DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，美國股市今年表現遠遠落後於歐洲和中國，相比之下，中國市場前景顯得更加樂觀。

Vedda稱，自1月中旬以來，中國市場的表現持續優於其他新興市場，預計這一趨勢將會持續。全國市場情緒日益樂觀，而低迷的房地產市場似乎已經觸底，但尚未完全復甦。一旦當地消費者信心回升，近期持續承受下行壓力的企業利潤有望企穩，進而支撐股市表現。

至於美國市場，今年美國企業利潤預計將保持穩健，但當前極高的估值水平可能難以長期維持。若市場出現進一步拋售，或將提供良好的入市機會。該行將標準普爾500指數於2026年3月的目標由6,500點小幅下調至6,300點。該行另將MSCI日本指數於2026年3月的目標由1,770點上調至1,780點，長期而言看好精選出口型與內需型企業組合。

匯市預測方面，美元自1月中旬升至幾乎與歐元平價的高位後已顯著回落，且這一趨勢料將延續，展望未來12個月歐元兌美元將進一步升值，截至2026年3月的匯價料達1.15。

該行看好金價前景，認為在當前不明朗的環境下，黃金仍具備進一步上升潛力，展望未來12個月，金價有望攀升至每安士3,250美元。