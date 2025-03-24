融創：結合現實情況　尋求全面境外債務綜合解決方案

境外債務重組方面，融創中國表示，由於呈請給公司造成的影響，同時考慮當前市況遠不及此前境外債務重組方案制定時之預期，公司將進一步結合現實情況，尋求更加全面的境外債務綜合解決方案。公司致力於公平對待所有債權人，將尊重債權人現有法律地位及債權人之間的法律償付順序。

目前，公司已開展境外債務重組工作，並已委聘華利安諾基(中國)有限公司以及盛德律師事務所分別擔任公司境外債務重組的財務顧問及法律顧問，以協助公司制定全面的境外債務綜合方案來解決公司當前境外債務風險。

呈請可能導致集團其他債權人要求加速償還所欠相關債務或採取強制措施。公司預計將無法在到期時或在相關寬限期內履行其他境外付款義務，包括但不限於公司發行的美元證券項下的義務。未能於到期時作出以上付款可能導致債權人要求加速付款。

公司希望債權人保持耐心及對於公司一直以來的支持，給予公司適當時間以評估當前情況並與其顧問合作為所有持份者制定最務實和最佳的債務解決方案。公司將就境外債務重組的任何重大更新情況適時刊發進一步公告。

此外，融創中國通知所有強制可轉換債券持有人，根據強制可轉換債券條款，公司將於4月3日關閉強制可轉換債券的轉換窗口。