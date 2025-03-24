拒絕Meta收購！韓晶片初創盼成獨立公司　挑戰英偉達

外媒引述知情人士透露，南韓晶片新創公司FuriosaAI拒絕科企巨頭Meta的8億美元（約62.4億港元）收購要約，選擇發展為一家獨立公司。

韓媒也指出，Furiosa AI執行長白俊浩（June Paik，音譯）當天在內部宣布，不會與Meta進行收購談判。

FuriosaAI已成立8年，由曾經在三星電子和超微半導體公司（AMD）工作的June Paik領導，公司的第二代處理器RNGD目標是要挑戰行業領導者英偉達以及其他新創公司，如Groq Inc.、SambaNova Systems Inc.和Cerebras Systems Inc.的產品。該公司致力開發用於人工智能推理或服務的半導體，採用台積電5納米晶片和SK海力士的HBM3記憶體晶片。

FuriosaAI是少數受到Meta青睞的亞洲新創公司之一，據指Meta自今年初以來一直在討論收購事宜。

此外，今年2月底有消息稱，FuriosaAI與台積電旗下投資部門台積電全球 （TSMC Global） 正在討論投資規模和條件，惟尚未有定案。