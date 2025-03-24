城市花園套三房劈價100萬沽　呎價險守1萬元

港島私樓繼續失勢，北角指標屋苑城市花園套三房單位，劈價100萬元後售出，呎價僅險守1萬元關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園2座低層E單位，實用面積約807方呎，套三房設計，叫價960萬元，減價100萬元，最終成交價860萬元，減幅約10.4%，呎價低見約10,657元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，長沙灣佳悅高層E室，實用面積約212方呎，開放式間隔，終以332萬元承接單位，呎價約15,660元，原業主於2024年6月以約319.6萬元購入，持貨約1年，帳面賺約12.4萬元，升值約3.9%。

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒3座高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，最初叫價788萬元，現以755萬元成交，呎價約15,070元，原業主於2008年4月以355萬元購入，持貨約17年帳面獲利400萬元，升值約1.1倍。

●中原王秉義稱，西南九龍匯璽1B座高層A室，實用面積約532方呎，套兩房間隔，享海景，叫價1,400萬元，議價後降至1,200萬元易手，呎價約22,556元，原業主以一約多伙購入單位。

●美聯黃遠基指，九龍灣德福花園U座低層10室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價500萬元，近期獲區外上車客洽詢，議價後以496.8萬元成交，呎價約9,554元。

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新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣3月錄約83宗二手買賣，荃景花園5座低層H室，實用面積約495方呎，三房間隔，去年11月放售，租客去年12月遷出，叫價498萬元，減價69萬元，以429萬元成交，呎價約8,667元。

●美聯梁浩文稱，屯門市廣場1座中層E室，實用面積約335方呎，兩房間隔，最近叫價370萬元，減價15萬元，以355萬元成交，呎價約10,597元，原業主2014年6月以290萬元購入，近11年帳面獲利65萬元。

●中原劉俊雄指，屯門邁亞美海灣6座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望海景，附裝修，近日吸引區內租客洽購，放盤僅約1個月，減價10萬元，以400萬元成交，呎價約8,584元，新買家為家庭客。

●利嘉閣陳龍勳稱，屯門春和海景花園C座高層2室，實用面積約1,042方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，新買家為區內客，以1,100萬元連車位成交，呎價約10,557元。

●祥益袁思賢表示，屯門康德花園3座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，內地家長主要考慮屋苑鄰近子女上學地點，方便往返，一筆過以345萬元購入，呎價約9,504元，高於市場，原業主於2017年以約410萬元購入，帳面虧損約65萬元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心6座高層B室，實用面積約462方呎，獲同區客一直租住同區單位，最終以399.8萬元購入單位上車，呎價約8,654元

●祥益龍超君表示，屯門大興花園2期一個中層C室單位，實用面積約447方呎，兩房間隔，有間修，早於2023年中叫價550萬元放售，減價180萬元，以370萬元售出，呎價約8,277元，原業主2014年10月以339萬元購入。

●祥益盤嘉茵稱，屯門居屋兆麟苑A座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，單位於2月中旬在已補價自由市場以410萬元放售，原業主隨着市況調整售價，累減22萬元，區內客即睇即買，以388萬元購入作自住，呎價約7,004元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居1座低層E室，實用面積約446方呎，兩房設計，2月中叫價410萬元放售，減價40萬元，外區退休人士以370萬元購入，呎價約8,296元，原業主於2013年以286萬元購入。

●中原王勤學指，過去周末元朗錄約19宗二手買賣，創逾兩年來周末新高，其中好順意大廈B座高層5室，實用面積約283方呎，兩房間隔，減價10萬元，以340萬元沽出，重上300萬元大關，較一個月前同類型單位上升60萬元，原業持貨約7年，帳面仍蝕72萬元，蝕幅17%。

●中原指，元朗朗城滙3座中層D室，實用面積約322方呎，一房間隔，叫價528萬元，大減53萬元或約10%，以475萬元沽出，創屋苑入伙後做價新低，呎價約14,752元，原業主於2018年以554.5萬元買入，約7年帳面蝕79.5萬元，貶值約14.3%。

●美聯葉偉珠表示，元朗蝶翠峰10座低層H室，實用面積約509方呎，兩房間隔，近期叫價約450萬元，並獲上車用家垂青，而且區內成交加快，雙方議價後，即以428萬元成交，呎價約8,408元。

●利嘉閣吳紫旭稱，元朗世宙低層D室連平台的特色單位，實用面積約427方呎，兩房設計，連約137方呎平台，以548萬元獲承接，呎價約12,834元，原業主在2019年以約598萬元買入，約6年帳面蝕50萬元。

●中原麥偉成指，粉嶺綠悠軒7座低層E室，實用面積約706方呎，套三房間隔，叫價620萬元，議價後以599.8萬元易手，呎價約8,496元，新買家為區內租客。

●美聯吳偉文表示，粉嶺居屋欣盛苑G座中層10室，實用面積約401方呎，兩房設計，早前於已補價自由市場以376萬元放售，獲自用客洽購，議價後最終以358萬元易手，呎價約8,928元，原業主持貨約9年，帳面獲利約38萬元。

●美聯黃國輝指，大埔白石角天賦海灣19座中層A室，實用面積約987方呎，三房間隔，叫價950萬元放售，吸引用家洽詢，雙方經議價後以920萬元易手，呎價約9,321元，原業主2013年以1,128.2萬元購入，持貨約12年帳8面虧損約208.2萬元。

●中原何俊傑稱，將軍澳海翩滙7座中低層G室，實用面積約856方呎，套三房加儲物房間隔，海望景，今年初叫價1,250萬元，本月初調整至1,188萬元仍乏人問津，近日進一步調整至1,168萬元即獲洽購，終以1,050萬元連租約成交，呎價約12,266元。

●中原地產何俊傑指，新買家為同區家庭換樓客，見上址叫價合理，議價後更感吸引，即使無樓睇仍決定入市，打算待租約期滿後，才收回單位作自住用途。據悉，原業主於2016年以991.29萬元一手購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面可獲利58.71萬元離場。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田濱景花園3座低層F室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價540萬元，放盤約3個月，減價62萬元，以478萬元沽出，呎價約12,132元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕147萬元，單位期內跌價約24%。

●中原邱皓文表示，大圍盛世2座北翼中層C室，實用面積約958方呎，套四房及儲物房間隔，以銀主盤形式放盤，以1503萬元成交，呎價約15,689元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山海栢花園3座低層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，望園景及海景，叫價560萬元，放盤3個月，減幅約7.5%，獲買家以518萬元承接，呎價約12,573元，原業主持貨約5年帳面虧蝕160萬元，跌價約24%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢小坑口單號村屋，套四房間隔，望山景及海景，終以1,850萬元成交，原業主於2010年3月購入上址，當時作價1,500萬元，持貨15年帳面獲利350萬元。

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