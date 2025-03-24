清水灣已入伙多年樓盤連錄終止交易　發展商減價最多5成重推

樓價跌勢未止，繼續有早年於高位入市買新盤的買家放棄交易。清水灣已入伙多年的樓盤，單日連錄9宗終止交易個案，連同貨尾計，發展商大幅減價最多達五成重新推出市場。

●大埔上然第2期加推69伙

萬科香港旗下大埔上然第2期，周一(24日)加推價單2號，提供69伙，折實平均呎價約11,714元。今批單位全屬一房及兩房戶型，當中33伙折實價低於「4球」，可受惠於100元印花稅新措施。今批涵蓋34伙一房及35伙兩房戶，實用面積302至474方呎，折實價介乎321萬至698.5萬元，折實呎價約9,907至14,830元。

●北角海璇II四房雙套售5,438萬

●清水灣傲瀧連撻9伙 大幅減價重售

●馬頭角文曜頂層特色單位首度曝光

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周一(24日)開放頂層特色單位予傳媒預覽，為30樓A室，附連裝修及家具，實用面積2,183方呎，採四套房間隔，享有開揚九龍塘市景，有望月內招標出售。該單位斥資約1,600萬元作裝修及布置，售價會參考九龍塘及啟德跑道區的連天台特色戶，呎價約4至4.5萬元。

●元朗朗天峰平台特色戶呎售15,000元

●啟德天瀧月內累售8伙

●黃竹坑站晉環一房呎售24,800元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(24日)售出一房單位，為第2A座25樓G室，實用面積370方呎，成交價917.6萬元，呎價為24,800元。

●馬頭角南首周五賣8伙

●屯門掃管笏凱和山3日沽4伙

●北角皇都獲大手客斥資近1,400萬購兩伙

●長沙灣Belgravia Place第1期單日沽3伙

●元朗洪水橋滙都或短期內加推