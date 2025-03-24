清水灣已入伙多年樓盤連錄終止交易 發展商減價最多5成重推
2025年03月24日 22:04
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樓價跌勢未止，繼續有早年於高位入市買新盤的買家放棄交易。清水灣已入伙多年的樓盤，單日連錄9宗終止交易個案，連同貨尾計，發展商大幅減價最多達五成重新推出市場。
●大埔上然第2期加推69伙
萬科香港旗下大埔上然第2期，周一(24日)加推價單2號，提供69伙，折實平均呎價約11,714元。今批單位全屬一房及兩房戶型，當中33伙折實價低於「4球」，可受惠於100元印花稅新措施。今批涵蓋34伙一房及35伙兩房戶，實用面積302至474方呎，折實價介乎321萬至698.5萬元，折實呎價約9,907至14,830元。
●北角海璇II四房雙套售5,438萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(24日)錄得本月第6宗成交，通過招標售出第1座8樓A室，實用面積1,484方呎，採四房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，連同車位成交價5,438萬元，呎價約36,644元。項目本月已套現逾3.14億元。
●清水灣傲瀧連撻9伙 大幅減價重售
新世界發展(00017)的清水灣傲瀧，連錄9宗終止交易個案，牽涉的總成交金額逾4.2億元。發展商隨即修訂價單，連同1伙待售單位，合共將10伙定價大幅下調17%至51%不等，並安排於本周五(28日)重新發售，一房單位最新折實呎價由13,499元起。以E座頂層三複式3號為例，實用面積2,598方呎，2019年成交價為6,610.5萬元，現時折實售價為4,358.1萬元，每方呎售價約16,775元。
●馬頭角文曜頂層特色單位首度曝光
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周一(24日)開放頂層特色單位予傳媒預覽，為30樓A室，附連裝修及家具，實用面積2,183方呎，採四套房間隔，享有開揚九龍塘市景，有望月內招標出售。該單位斥資約1,600萬元作裝修及布置，售價會參考九龍塘及啟德跑道區的連天台特色戶，呎價約4至4.5萬元。
●元朗朗天峰平台特色戶呎售15,000元
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，周一(24日)再沽出兩伙兩房單位，共涉逾1,062.52萬元。當中，2座2樓D室連平台特色戶，實用面積356方呎，外連181方呎平台，成交價533.99萬元，呎價約15,000元。
●啟德天瀧月內累售8伙
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周一(24日)通過招標售出兩伙海景單位，月内累沽8伙，共套現約2.8億元。最新成交單位包括第5座12樓A室，實用面積1,382方呎，屬四房雙套間隔，成交價4,981萬元，呎價約36,042元。該盤上載全新銷售安排，推出新一批5伙於本周五 (28日)起以招標形式發售。
●黃竹坑站晉環一房呎售24,800元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(24日)售出一房單位，為第2A座25樓G室，實用面積370方呎，成交價917.6萬元，呎價為24,800元。
●馬頭角南首周五賣8伙
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周一(24日)上載全新銷售安排，推出8伙於本周五(28日)以先到先得形式發售。該批單位包括3伙開放式戶及5伙1房戶，折實售價由399.74萬至581.62萬元，折實呎價由約19,987至約22,199元。該盤是日最新招標售出1伙平台特色戶，為3樓B5室，實用面積225方呎一房，成交價470萬元，呎價約20,889元。
●屯門掃管笏凱和山3日沽4伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，於3日連沽4伙，是日最新售出第5座8樓C室，實用面積498方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以483.75萬元成交，呎價約9,714元。
●北角皇都獲大手客斥資近1,400萬購兩伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周一(24日)獲大手客斥資近1,400萬購入兩伙。涉及的單位包括25樓B9室，實用面積343方呎，一房間隔，成交價692.4萬元，呎價約20,187元。另一伙為對上一層的26樓B9室，面積及開則相同，以702.8萬元售出，呎價約20,490元。
●長沙灣Belgravia Place第1期單日沽3伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，周一(24日)錄得3宗成交，總成交金額共涉1,498萬元。包括1伙連平台特色戶，為1A座2樓2室，實用面積311方呎，兩房間隔，外連82方呎平台，成交價570.7萬元，呎價約18,350元。
●元朗洪水橋滙都或短期內加推
新界細價盤的銷情向好，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，交投不斷，周一(24日)再添兩宗成交，總成交金額共涉逾906萬元。集團執行董事關堡林表示，新售出單位包括第3座2樓B03室，實用面積433方呎屬兩房間隔，以435.32萬元成交，呎價約10,054元。發展商現正積極考慮於短期內盡推全數單位。