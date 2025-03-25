東方日報B1：比亞迪去年收入純利破頂 賣車增速勝Tesla
2025年03月25日 00:05
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比亞迪去年新能源汽車銷量激增逾四成。
象徵中國汽車工業實現躍進的中國第一車企比亞迪股份(01211)周一(24日)收市後公布截至2024年底止的年度業績。期內，該企收入增長29.01%至7,771.02億元人民幣(下同)，主要是去年新能源汽車銷量激增逾四成，增速完全輾壓特斯拉(Tesla)。以人民幣兌每美元中間價粗略估算，收入亦超越了貴為「美股七雄」的Tesla。期內比亞迪純利大增33.99%至402.54億元，與收入同創新高。
業績公告顯示，以新能源車為主的「汽車、汽車相關產品及其他產品」部門，去年收入增長27.7%至6,173.81億元，單計下半年更按年增長41.66%至3,890.65億元。單計第四季，集團總收入按年增長52.66%至2,748.51億元，純利按年飆升73.11%至150.16億元。
計及汽車相關產品及其他產品，以及會計準則修訂，去年汽車部門毛利率仍擴大1.29個百分點至22.31%。
不過，比亞迪去年純利率大致持平，原因是營銷費用激增56.69%至240.85億元之際，研發開支亦加碼34.41%至531.94億元。減去比亞迪電子(00285)的研發開支後仍多達483.05億元，以此推算，汽車部門的研發費用加碼38.59%，比整家Tesla還要多近一半，可見比亞迪作為中國汽車品牌的領軍企業，正全力搶攻技術的制高點，董事長王傳福在未來展望章節直言要「敢為天下先」。
比亞迪研發人員去年擴大18.24%至近12.16萬人，並提到刀片電池「徹底解決了電池自燃」，並有魔方儲能及液冷中壓級聯儲能系統與Tesla對壘。
跟比亞迪同台競爭絕非易事，「造車新勢力」蔚來(09866)上周五公布業績後遭美銀、野村及中銀國際下調目標價，股價低收3.34%。野村下調該股美國預託證券(ADR)目標價33.33%至5美元，評級維持「中性」，直言競爭環境激烈下，公司仍面對出貨量增長與利潤率改善的兩難。
曾與比亞迪爆發口水戰的長城汽車(02333)，其董事長魏建軍日前開腔談及國產汽車品牌的生銹再引起廣泛關注。他說，生銹「不是一個工藝問題，可能是一個設計問題，還有一件事就是良心問題。」
他之前亦不諱言︰「中國汽車在智能化技術方面取得了領先，但在質量管理體系的成熟度和保值率方面，與豐田等國際知名品牌相比仍有明顯差距……光是一味地便宜，產品質量極其堪憂，到國外怎麼辦。」
另外，聯交所資料顯示，美團(03690)董事長王興上周二至五連續4日減持理想汽車(02015)合共650萬股，以各日均價估算套現約6.97億元，持股比例由21.3%降至20.94%。要留意，王興名下的理想持股約67%由美團全資子公司Inspired Elite Investments持有，王只是「被視為擁有權益」，僅上周五減持的150萬股出自託管受王興家族信託的TMF(Cayman)Limited。