東方日報B1：比亞迪去年收入純利破頂　賣車增速勝Tesla

業績公告顯示，以新能源車為主的「汽車、汽車相關產品及其他產品」部門，去年收入增長27.7%至6,173.81億元，單計下半年更按年增長41.66%至3,890.65億元。單計第四季，集團總收入按年增長52.66%至2,748.51億元，純利按年飆升73.11%至150.16億元。

計及汽車相關產品及其他產品，以及會計準則修訂，去年汽車部門毛利率仍擴大1.29個百分點至22.31%。

比亞迪研發人員去年擴大18.24%至近12.16萬人，並提到刀片電池「徹底解決了電池自燃」，並有魔方儲能及液冷中壓級聯儲能系統與Tesla對壘。

他之前亦不諱言︰「中國汽車在智能化技術方面取得了領先，但在質量管理體系的成熟度和保值率方面，與豐田等國際知名品牌相比仍有明顯差距……光是一味地便宜，產品質量極其堪憂，到國外怎麼辦。」