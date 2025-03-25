【產經直播】美股仍波動 利用個股槓反ETF做對沖？
2025年03月25日 12:14
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美國總統特朗普擬推遲最初計劃於4月2日徵收的部份關稅，令市場緩解對全球爆發全面貿易戰的憂慮，隔晚美股三大指數均彈1-2%，近期美股波動，尤其是科技股，現時美股係調整完，抑或技術性反彈？
近期投資者傾向將美股增長型股份轉換至價值型股份，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway, BRK.B)表現穩定，巴郡持有不少傳統經濟股，包括美國運通(AXP)、美國銀行(BAC)、可口可樂(KO)及雪佛龍(CVX)等，選擇南方東英Berkshire每日槓桿(2x)產品(07777)正正可以雙倍放大「股神」巴菲特投資潛能之外，亦有助分散投資風險？
至於美科技個股方面，市場氣氛仍熱熾，Tesla指，在完成監管審批程序後，將在中國市場推出其智能駕駛輔助功能，隔晚Tesla急彈11%，惟此前股價已連跌9個星期，博反彈仍有水位？善用南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)於反彈中獲得兩倍回報？不過，美國持續有抗議及抵制Tesla的行動，短期難免影響公司形象，削弱投資者信心？睇淡Tesla的投資者，亦有南方東英特斯拉每日反向(-2x)產品(07366)可供短線操作？
而英偉達(Nvidia)亦已由近期低位104.76美元，反彈至121美元水平，早前於GTC大會公布多項新產品，睇好英偉達有力修復股價，南方東英英偉達每日槓桿(2x)產品(07788)不容錯過？
隔晚比特幣一度逼近8.9萬美元關，白宮官員最新表示，美國有可能利用其黃金儲備購買更多比特幣；全球最大加密幣交易台幣安(Binance)行政總裁亦指，美國目前政治環境對加密幣行業很有利，總統特朗普讓加密幣有難以置信發展，擁有最多比特幣的企業Strategy、以及於全球領先的加密幣交易所之一Coinbase，股價分別飆升10%和7%，升幅隨時跑贏比特幣ETF、更值博？南方東英Coinbase每日槓桿(2x)產品(07711)、南方東英MicroStrategy每日槓桿(2x)產品(07799)，就啱哂想放大投資回報的投資者作短線部署？
另一邊廂，正值業績期的港股未回穩，周二(25日)低開262點，再失守20天線，整固未完？小米（01810）折讓6.6%配股淨籌425億元，短期上為科網板塊帶來負面影響？及時部署南方東英恒生科技指數每日反向 (-2x)產品(07552)作對沖？同時，趁低吸南方東英恒生科技指數ETF(03033)及南方東英恒生科技指數每日槓桿 (2x) 產品(07226)才是王道？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英資產管董事兼香港分銷銷售部主管李雪恒、獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。
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南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)
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