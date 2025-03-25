【產經直播】美股仍波動 利用個股槓反ETF做對沖？

美國總統特朗普擬推遲最初計劃於4月2日徵收的部份關稅，令市場緩解對全球爆發全面貿易戰的憂慮，隔晚美股三大指數均彈1-2%，近期美股波動，尤其是科技股，現時美股係調整完，抑或技術性反彈？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英資產管董事兼香港分銷銷售部主管李雪恒、獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。

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