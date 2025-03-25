高盛：對沖基金加大力度拋售歐股　外資今年料續買美股

高盛策略員科斯廷(David Kostin)估計，外國投資者今年買入美國股票的規模與去年差不多，當中美元弱勢及估值相對吸引是主要原因。

科斯廷稱，據該行估計，美匯今年可能貶值2%，相對表現將遜於環球其他股市，有助外資持續吸納美股，經濟回升也是吸引外資的原因。長遠而言，美股將有結構性轉變。

以科斯廷為首的研究團隊料，外資今年買入美股淨額為3,000億美元，略低於去年的3,040億美元；機構投資者為最主要買家，買入金額料為6,750億美元，家庭為4,250億美元。互惠基金將是美股最大沽家，今年料淨拋售額為5,500億美元，退休基金料出售2,500億美元美股。

高盛又估計，今明兩年標指成分股每股盈利將按年升7%，比歐洲股票的4%及6%升幅為佳。科斯廷相信，影響美股吸引力的隱憂包括政策不穩定性，美國經濟也存在不確定性，人工智能(AI)投資回報可能未如預期，藍籌盈利增長遜色等。

另一方面，據高盛公布截至3月21日當周數據，全球對沖基金連續第二周拋售歐洲股票，主要是該地區的金融、材料、能源和工業企業股票。報告指，在過去5周中，對沖基金整體上有4周持有更多歐股淡倉，而非好倉倉位。