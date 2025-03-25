龔成：投資者如何避開假高息股？

投資者買收息股，當然希望有穩定派息，但有些股票，表面上高息，但派息沒有持續性，又或派息後會出現賺息蝕價的情況，都不是理想的收息股。

最嚴重的，就是有些問題公司，刻意製造一隻高息股去吸引投資者，但所有事情都只是表面，投資者當然要小心。

--假高息股--

通常假高息股會有以下特點：

●賣資產得到現金

●由供股得到現金

●賣業務得到現金

●特殊收益得到現金

企業利用上述方法得到資金，利用這些資金慢慢進行派息，又或一次過派特別股息。當中有些企業是問題股，刻意製造高息去吸引散戶入市，有些企業則是正當營運的企業，並不是問題股，只是投資者要明白，高息並不能持續。

你會發現上述的假高息股都會有共同的特點，就是股息不是恒常的股息，缺乏持續性。

因此，投資者投資高息股前，要分析企業過往5年的派息情況，企業派息資金來源是甚麼，如果是一次性收益，又或並非有正常業務營運而得的資金，投資者就要留意，下年度未必能保持這高息。

--理想的收息股--

因此，當投資者分析收息股時，要了解企業的營運情況，企業業務穩定，每年都能賺到錢，並有理想的現金流，才有條件派高息。投資者要分析企業5年的財務數據、派息情況，才能確定該企業是否一隻理想的收息股。

一隻理想的收息股必須符合以下條件：

●業務穩定

●派息穩定

●經營活動現金流穩定

●派息比率不低

●股息率高

投資者要留意，就算是業務穩定的收息股，過往派息穩定，也不代表股價不會波動，股價也可以因投資市場而波動。因此，投資者都要明白當中的風險，同時，就算是業務穩定的收息股，都不能過度集中。

--收息股投資策略--

雖然收息股業務穩定，但股價都有風險，所以投資者在買入時，最好以分注的模式進行，避免一次過在高位買入的風險。

另外，投資者最好有估值的技巧，如果投資者計算到股票處便宜價，就可以較大手買入，又或當股市處於「恐慌期」，無人敢買股票，全球都處於恐懼的時候，就是最好的買入的時機，但尋找的股票必須本質不差，長遠有質素和穩健的。

--收息股循環投資術--

我會教股票班學員，一般股票可以用「升一倍，賣一半」作為投資策略。

至於收息股，投資以長線的投資為原則，目的是享受長期財富增值以及現金流，但如果出現了較明顯的賣出機會，都有可能把握時機賣出，循環投資。當遇到大市大幅度上升或者本身股價大升的時候，股價遠超過其價值，就可以賣出一半套現，再將套現資金投資到其他被低估的收息的股，循環投資，就能不停增值，同時提高了股息金額。因此，「升一倍，放一半」是常用的賣出的技巧。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)