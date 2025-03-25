財庫局：數碼港及科學園有逾530間Web 3及金融科企谷人才

第三代互聯網(Web 3)及虛擬資產是新興的行業，市場人才短缺成為發展障礙。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，港府多管齊下，培育及吸引更多人才投身該行業。舉例指，兩大數碼科技旗艦數碼港及科學園，共有超過530間Web 3及金融科技的企業，為本地及海內外人才提供發展機遇。

政府曾撥款5,000萬元予數碼港推動Web 3生態圈發展，他指出，數碼港至今已有多家Web 3企業，有3間為獨角獸，寄望以產業導向人才培育工作。另外，數碼港推出多項人才培育計劃，包括「Web3.0實習計劃2024」，安排大學生到科創企業從事第三代互聯網應用相關的實習工作、舉辦互動招聘博覽，協助配對求職者及創科行業空缺等。

至於政府內部，他指，去年數字政策辦公室(簡稱數字辦)安排超過70個培訓班及研討會，加強政府員工對物聯網、區塊鏈及大數據等Web 3技術的認知。

另外，港府2022年9月推出的「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，他提到，該計劃為成功取得金融科技專業資格的從業員提供學費資助，至今已有超過560名從業員報讀相關課程。

同時提及2023年10月推出的「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，他指，該計劃資助香港和內地兩地學生在金融科技企業短期實習工作，以加強人才交流和壯大金融科技人才庫。實習計劃合共提供超過150個實習名額，推出至今已成功配對超過80名學生到金融科技企業實習，並將於今年夏季推出新一輪實習機會。