本港2月出口貨值升15.4%　進口升11.8%

本港上月整體出口貨值及進口貨值均按年上升，是連續12個月錄得升幅。港府的對外商品貿易統計數字顯示，今年2月份商品整體出口貨值為3,279億元，按年上升15.4%，商品進口貨值為3,642億元，按年上升11.8%。2月份錄得有形貿易逆差363億元，相等於商品進口貨值的10%。

由於受農曆新年假期在不同日子所影響，合併1月及2月份計算，整體出口貨值按年上升6.5%。商品進口貨值上升5.7%，期內錄得有形貿易逆差346億元，相等於商品進口貨值的4.6%。

與去年同月比較，今年2月出口往亞洲的貨值上升25%，當中越南升幅114.2%、台灣升73%、中國內地升29.5%；輸往荷蘭和美國分別跌44.7%及跌18.5%。

政府發言人表示，香港的商品出口在今年年初整體上繼續錄得穩健增長，首兩個月合併計算商品出口貨值按年增長6.5%。輸往內地的出口顯著上升，輸往多個其他亞洲市場的出口亦見增長。輸往美國的出口輕微上升，輸往歐盟的出口則下跌。展望未來，美國至今推出的關稅措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰，但環球經濟尤其是內地經濟持續增長，應會為香港的出口提供支持。