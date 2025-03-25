恒安許清流：業務虧損不會長期持續 料仍有價格戰

他解釋，紙巾業務出現虧損，主要是去年第二季木漿價格大幅上升，但「不能一下子加價」，強調「不是我們不努力」，甚至已經「虧錢在賣」，促銷費用增加逾10%。另外，中央政府已明確不要內捲式競爭，相信市場競爭不會惡化。

該集團去年紙巾銷售收入按年跌約2.4%，但已較去年上半年跌幅3.1%收窄，而年內高端紙巾銷售佔比持續提升，紙巾產品錄低單位數增長。

他提到，木漿價格去年第四季已有所回調，近日上游供應商表示希望漲價，但下游客戶並不接受，目前處於膠着狀態，預期在各地木漿供應及需求維持穩定的情況下，今年價格大致平穩，未來會透過控制促銷費用，持續提升高端產品佔比及提高銷售表現。

內地人口老化，集團成人紙尿褲滲透率持續上升，銷售佔比約24%，但銷售收入按年僅升約0.5%。許氏指，主要以品牌「安而康」經營成人紙尿褲，由於原材料成本高，其售價亦高，但亦是高性價比產品，坦言該分部業務要大幅增長要一段時間，現時主要追求健康且穩定發展。