近10年首次！巴郡員工贏得巴菲特780萬獎金　貼中籃球賽贏家

外媒報道，「股神」巴菲特多年來旗下投資旗艦巴郡內部舉辦猜測美國大學籃球聯賽(NCAA)獲勝球隊的預測比賽，只要成功猜對即可贏得100萬美元(約780萬港元)大獎，日前終於有一位員工成功估中勝出隊伍，是近10年來首次有人奪下該筆百萬獎金。

根據聲明，這位匿名員工來自巴郡旗下航空訓練公司FlightSafety International，他在男子籃球NCAA大賽首輪32場比賽中，成功預測31場，贏得年度內部競賽。

巴菲終於能夠頒發這個大獎，是自2016年競賽開始以來，他多次放寬規則後的結果。身為克雷頓大學(Creighton)籃球隊球迷的巴菲特，原本設定的獎勵標準是正確估中「甜蜜16強」(Sweet 16)。

不過，由於多年來都無人贏得這筆100萬美元獎金，因此去年再次調整規則，允許參賽者忽略8場由1號種子和2號種子球隊參與的比賽結果，但仍無人成功。今年規則再次修改，凡能夠正確預測至少30場首輪比賽的員工，即可獲得大獎資格。

實際上，共有12名巴郡員工成功預測31場比賽，其中一人連續猜對29場後才出現失誤，因此贏得100萬美元大獎。這位贏家最終成功預測45場比賽中的44場。其餘11名預測31場比賽的參賽者，則分別獲得10萬美元獎金。