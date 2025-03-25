西貢十四鄉新盤展銷廳曝光 大埔盤周六開售128伙
2025年03月25日 21:05
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發展商積極為旗下新盤軟銷推廣，西貢十四鄉項目首度開放展銷廳，預計下月正式啟動銷售部署。同時，大埔樓盤落實周六發售128伙價單單位，折實呎價約9,907元起。
●大埔上然第2期落實周六賣128伙價單單位
萬科香港旗下大埔上然第2期，周二(25日)上載首份銷售安排，落實本周六(29日)以價單形式發售128伙，緊接周日(30日)起招標賣10伙。發售的價單單位涵蓋12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積介乎246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元，其中56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。
●西貢十四鄉SIERRA SEA首度開放展銷廳
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周二(25日)對傳媒開放位於西沙GO PARK的展銷廳。新地副董事總經理雷霆表示，開放展銷廳亦標誌樓盤的推售攻勢揭開序幕，預計於4月正式啟動銷售工作。新地代理執行董事陳漢麟稱，展銷廳佔地約1萬方呎，最新曝光的區域設置樓盤模型，讓有興趣人士了解項目周邊環境，將於本周四正式對外開放。
●專才家庭客斥資1,730萬元購馬頭角文曜三房
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，繼近日開放頂層示範單位後，周二(25日)隨即錄得三房單位新成交。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為6樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，買家選用180天即供付款辦法以1,730.06萬元購入，呎價約19,138元，並獲贈價值約250萬元的指定車位。據悉，上述買家屬專才家庭客。
●元朗洪水橋滙都I周六賣壓軸59伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，周二(25日)上載價單7號，悉數盡推餘下59伙，當中21伙屬於特色戶，整批折實平均呎價約11,316元。該批單位安排於周六(29日)起以先到先得形式發售。該批單位實用面積由321至522方呎，折實價介乎381.24萬至672.37萬元，折實呎價約9,588至12,945元。
●元朗朗天峰頂層特色戶呎售17,000元
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，周二(25日)售出一伙頂層特色戶，為第2座27樓B室，實用面積為502方呎，採兩房連梗廚間隔，外連153方呎平台及423方呎天台，以853.4萬元成交，呎價為17,000元，連帶一個住宅車位認購權，成交期為120天。發展商指，項目至今累售444伙，總成交金額逾18億元，呎價逾12,000元。
●油塘親海駅加優惠推售最後三房戶
長實集團(01113)發展的油塘親海駅，周二(25日)公布已獲批入伙紙，為最後一伙三房單位新增限時優惠額外5%折扣，買家同時可獲贈全屋家具。上述為第1座1樓B室，實用面積729方呎，屬三房一套連儲物室間隔，將於本周五(28日)開放該現樓單位供客人預約參觀，若選用「新建築期付款」計劃，最高可享18%折扣，折實價1,157.4萬元，折實呎價約15,877元。
●沙田瓏珀山三房成交價2,072萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，最新招標售出Queen Tower 1的12樓C室，實用面積1,218方呎，屬三房一套連書房間隔，成交價2,072萬元，呎價約17,011元。項目自去年年中以現樓重推已累售107伙，套現約22.7億元。
●西九龍長沙灣君凱豪庭分拆複式戶出售
百旺都集團發展，入伙多年的西九龍長沙灣君凱豪庭，新近上載經修訂的樓書及價單，將兩伙高層複式單位，分拆成4伙三房單位出售，位處於21至24樓，實用面積403及436方呎，設有梗廚。價單不設折扣，只設成交期為35日的付款方法，售價介乎608萬至620萬元，呎價約13,945至15,385元。4伙已安排於下月2日以先到先得形式發售。
●北角海璇II錄得月內第7宗成交
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，再錄承接，周二(24日) 招標售出第1座17樓A室，實用面積1,484方呎，採四房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，連車位成交價6,410.88萬元，呎價為43,200元。該項目於3月已累售7伙，套現逾3.78億元。
●將軍澳日出康城LP10五房戶逾半億元沽出
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今(25日)以5,410萬元售出2A座55樓A室，實用面積2,389方呎，採五房間隔，連同1個車位售出，呎價約22,645元。
●啟德DOUBLE COAST I兩房售762萬元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，今(25日)以762.1萬元售出第3座10樓J室，實用面積441方呎，屬兩房間隔，呎價約17,281元。整個項目累售120伙，套現逾9.6億元。
●佐敦高臨三房售1,423萬元
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周二(25日)售出A2座27樓A室，實用面積569方呎，屬三房單位，成交價1,423.3萬元，呎價約25,014元。項目自去年5月推售以來，累售207伙，佔全數單位約八成，套現逾18億元。
●北區高爾夫‧御苑5日連沽5伙
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，近日交投轉密，5日之內連沽5伙，周二(25日)招標售出三房單位，為第5座20樓B室，實用面積960方呎，成交價1,302萬元，呎價約13,563元。項目最新上載銷售安排，推出5伙於下周三(2日) 起以招標形式發售，分布於項目第3座及第5座，實用面積由960至967方呎。
●馬頭角君柏錄終止交易
長實集團(01113)馬頭角君柏，周二(25日)錄得一宗終止交易個案，涉及的單位為6座15樓A室，實用面積1,624方呎，採四房間隔，原本於2017年11月以3,955.4萬元售出，買家當年採用「Z138先住後付」付款計劃入市，呎價約24,356元。