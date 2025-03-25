西貢十四鄉新盤展銷廳曝光　大埔盤周六開售128伙

發展商積極為旗下新盤軟銷推廣，西貢十四鄉項目首度開放展銷廳，預計下月正式啟動銷售部署。同時，大埔樓盤落實周六發售128伙價單單位，折實呎價約9,907元起。

●大埔上然第2期落實周六賣128伙價單單位

萬科香港旗下大埔上然第2期，周二(25日)上載首份銷售安排，落實本周六(29日)以價單形式發售128伙，緊接周日(30日)起招標賣10伙。發售的價單單位涵蓋12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積介乎246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元，其中56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。

●西貢十四鄉SIERRA SEA首度開放展銷廳

●專才家庭客斥資1,730萬元購馬頭角文曜三房

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，繼近日開放頂層示範單位後，周二(25日)隨即錄得三房單位新成交。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為6樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，買家選用180天即供付款辦法以1,730.06萬元購入，呎價約19,138元，並獲贈價值約250萬元的指定車位。據悉，上述買家屬專才家庭客。

●元朗洪水橋滙都I周六賣壓軸59伙

●元朗朗天峰頂層特色戶呎售17,000元

●油塘親海駅加優惠推售最後三房戶

●沙田瓏珀山三房成交價2,072萬

●西九龍長沙灣君凱豪庭分拆複式戶出售

百旺都集團發展，入伙多年的西九龍長沙灣君凱豪庭，新近上載經修訂的樓書及價單，將兩伙高層複式單位，分拆成4伙三房單位出售，位處於21至24樓，實用面積403及436方呎，設有梗廚。價單不設折扣，只設成交期為35日的付款方法，售價介乎608萬至620萬元，呎價約13,945至15,385元。4伙已安排於下月2日以先到先得形式發售。

●北角海璇II錄得月內第7宗成交

●將軍澳日出康城LP10五房戶逾半億元沽出

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今(25日)以5,410萬元售出2A座55樓A室，實用面積2,389方呎，採五房間隔，連同1個車位售出，呎價約22,645元。

●啟德DOUBLE COAST I兩房售762萬元

●佐敦高臨三房售1,423萬元

●北區高爾夫‧御苑5日連沽5伙

●馬頭角君柏錄終止交易