東方日報B1：藍籌抽水潮　累港股回調　恒指插561三周低

投行花旗認為，小米配股涉及股權稀釋問題，估計短期股價或有壓力，惟融資對集團長期發展或具積極作用，有助降低槓桿率、支持人工智能(AI)相關研發、擴大電動車產能。麥格理則稱接受配股帶來的股權稀釋問題，並予小米為首選股份名單，評級「買入」，目標價66.75元。

提起科技行業，有「港版淡馬錫」之稱的港投公司對此亦涉足不少項目。本港財金官員提及，港投公司最新投資的項目約有100個，形容是「以一份資金帶動4份私營市場的資金投資」。

另積金評級表示，打工仔強積金有望連續第3個月實現正回報，投資回報約0.75%，人均賺1,100元，若然3月最後一周環球金融市場表現保持平穩，強積金年初至今估計升約4.87%，是自強積金推出以來第四佳的第一季回報，人均賺約12,100元。積金評級又稱，首季計，中港和美股基金回報差距是歷來最大，中港股票基金年初至今回報率約17.47%，反之美國股票基金首季跌4.06%。