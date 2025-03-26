鄧成波家族以1.68億蝕放尖沙咀全幢酒店　低買入價49%

鄧成波家族有全幢酒店物業以蝕讓價放售。該項目為尖沙咀金巴利道80號全幢，提供商舖及45間客房，意向價約1.68億港元，較約6年前買入價低約49%，截標日期為2025年5月9日。

中原(工商舖)寫字樓部唐苑雯表示，上述招標項目地盤面積約1,897方呎，總建築面積約19,923方呎，意向呎價約8,433元。資料顯示，業主於2019年以3.3億元購入，現時願意以半價放售。項目附現有賓館牌照一併放售，可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運。該項目1樓至12樓可提供45間客房，而低層地下及高層地下樓層則為商舖，以部分交吉及部分連租約形式出售；商舖現租予一所知名特色食肆。

唐續稱，尖沙咀全幢物業向來備受市場追捧，此次為該區目前市場上唯一完整業權及平價放售的全幢物業。而除旅遊業帶動需求外，近期政府放寬大專院校收錄非本地學生限制，預計2025/26學年非本地學生人數將增至8萬名，學生宿位需求亦急劇上升，預計未來5年將有超過兩萬個宿位短缺，區內酒店及宿舍類物業前景看俏，

若上述招標項目以學生宿舍形式改裝，由於房間面積較大，可塑性更高，宿位數目料可大增至約150個。此外，物業鄰近「韓國街」及美麗華廣場等旅遊消費旺段，對大面積的舖位租務需求較大，而項目地舖面積約3,500方呎，亦屬區內矜罕較大面積地舖，同樣具競爭力。

過去兩年，市場已錄得7宗酒店及賓館相關的全幢物業易手個案，當中尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店，於去年7月以約1.8億元易手，按該酒店提供63個房間計算，房價約285萬元，而新買家將會轉作學生宿舍用途。