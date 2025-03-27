東方日報B1：外資唱好中港股再上　恒指年底睇25800

港股雖自年內高位有所調整，但外資仍看好後市。

受惠人工智能(AI)引發的新浪潮，外資看好中港股市。摩根士丹利在短短一個多月內再吹奏「摩笛」，調高恒生指數目標7.5%；另一家美資券商亦預計中國股市還會有更多由基本面驅動的上升空間。港股周三(26日)反彈，恒指收升139點，但仍受制20天線，全日成交按日縮近三成至不足1,998億元。

恒指高開116點後，最多揚252點，高見23,596點，收市報23,483點。國企指數升38點或0.44%，報8,654點；科技指數升55點或1%，報5,573點。南下「北水」繼續掃貨，淨流入83.67億元，但規模按日少39.77%，4日累計淨買270.62億元。

展望後市，大摩將恒指年底目標由24,000點上調至25,800點，較收市價有9.86%上升空間。同時調升國企指數、MSCI中國指數及滬深300指數年底目標，分別至9,500點、83點和4,220點。

該行表示，今次調整是反映MSCI中國指數成分股盈利表現改善，經歷連續13個季度低過預期後，預計將首次錄得盈利超出預期，估值亦有更大上升空間。至於去年第四季，無論盈利或是加權收益，均錄得3年半以來首次增長，認為中國股市的估值理應與MSCI新興市場相當。

高盛亦認為，美國的政策風險仍是全球基金重返中國市場的掣肘，如限制資金流入中國資產，牛市可能因事件風險和獲利回吐壓力而放緩，惟據其調研，投資者似乎對美國關稅擔憂感到「輕鬆」，與貿易戰1.0比較，如今中國已減少對美國的直接出口及提高了產品競爭力，更有能力應對外需逆風。

該行又指出，大部分投資者認可中國AI是「遊戲規則改變者(game changer)」，預計AI的廣泛應用，在未來10年，每年將會提升中國每股盈利預測2.5%，並且帶來潛在超過2,000億美元(約1.56萬億港元)的投資組合資金流入。