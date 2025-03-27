專家樓評：細價樓印花稅大降帶動需求

新一份《財政預算案》公布400萬元或以下物業的置業印花稅降至僅100元，以400萬元之單位為例，置業印花稅由原來6萬元大減至只需付100元。400萬元樓宇在市場上屬於細價樓，是不少初置業人士的上車選擇。根據土地註冊處數字，去年400萬元以下住宅買賣成交有13,428宗，佔整體成交比例約25%。印花稅新政令初置業上車人士受惠，亦同步有利推動買樓收租需求。

本港自去年進入減息周期，銀行已提速減息3次，令現時市場3.5厘的按揭息率已低於30年平均按息水平4.09厘水平，對比現時租金回報平均已升至約3.5厘，供平過租個案已逐步增多。現時市場上尤以不少細價樓有甚高租金回報，當中有不少400萬元以下細價樓之租金回報高逾4厘，加上物業買賣印花稅減至100元，置業成本減少，相信可推動更多初上車人士選擇轉租為買，同步亦吸引買樓收租人士基於細價樓入市成本低、租金回報高、並可以租金代供樓之誘因在細價樓市場尋寶。

買樓收租誘因大增

舉例，以九龍灣一個屋苑約380方呎單位為例，作價約380萬元，若於2月26日前購入此單位，置業印花稅率為1.5%，金額57,000元；在新財案後現時入市此單位之印花稅降至僅100元。有關單位現時租金約可高達16,500元，若買入此單位申請七成按揭及30年還款期，以目前市場按息3.5厘計，月供金額約為11,945元，供平過租情況相當明顯；即使申請九成按揭，月供金額約15,360元亦屬供平過租。由於現時樓市見底勢頭趨穩，若買家已備有足夠首期，相信傾向轉租為買之機會較大。

若屬於買樓收租人士，這類租金回報高的細價樓甚具吸引力，除了置業成本低，按上述租金計，租金回報高達5.2厘，等於買樓後租金全數可作為供樓用之餘，尚有餘額可作回報又或幫助抵銷置業雜項支出。再者，去年收租物業按揭之租金列作入息之計法亦已放寬，由租金七成上調至租金八成可計作入息審批按揭，降低了買樓收租人士申請按揭之入息要求，幾項誘因增加下，或可掀起細價樓尋寶熱。

中原按揭董事總經理 王美鳳