內地首2月規模以上工業企業利潤按年跌0.3%

國家統計局公布，今年首2個月，規模以上工業企業利潤按年下降0.3%，降幅較2024年全年收窄3個百分點。其中製造業改善明顯，1至2月份按年增長4.8%，拉動全部規上工業利潤增長3.2個百分點。從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，1至2月份規上工業企業毛利潤由2024年全年的按年下降0.3%轉為增長2%。

國家統計局工業司統計師于衞寧表示，1至2月份規模以上工業企業營業收入繼續改善，利潤降幅收窄，裝備製造業和原材料製造業利潤由降轉增，工業企業效益狀況呈現穩定恢復態勢。

工業企業營收增長加快。1至2月份，全國規模以上工業企業營業收入按年增長2.8%，增速較2024年全年加快0.7個百分點。工業企業營收持續保持增長態勢，為企業盈利恢復創造有利條件。

當局指，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難。下階段，要深入貫徹中央經濟工作會議精神及全國兩會精神，全方位擴大國內需求，強化創新驅動，紮實推動高品質發展，促進工業企業效益穩定恢復。