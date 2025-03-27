萊坊王兆麒：樓價下半年料回升　全年漲幅或達5%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府公布2月本港私人住宅樓價指數按月下跌，今年首兩個月已累跌約1.6%，主要反映財政預算案前市場的情況，隨着預算案宣布減印花稅的利好消息，細價樓的表現將會逐漸向好。

美國於去年12月再減息四分之一厘，預料樓價在2025年上半年見底，短期內樓價在谷底反覆徘徊，但隨着息口及貨尾量漸漸回落，預測樓價下半年會開始明顯回升，2025年全年料上升達5%。

市場預料美國將於今年再減息半厘以刺激經濟，他料，香港亦將跟隨，實際按息有機會回落至3厘以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

他預計，住宅新盤銷情比二手樓理想，惟貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年第三、四季回落至較低水平。

而短期內按月住宅成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平。預計今年一、二手住宅成交量會上升至55,000至58,000宗左右。

另外，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租賃需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升約3至5%，創歷史新高。