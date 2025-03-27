m18講場：Chris局長做sales　有信心KPI超標但想繼續跑數

現屆政府訂下不少關鍵績效指標(KPI)，包括在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。財經事務及庫務局局長許正宇(Chris局長)明言，好有信心可以達標，甚至「超標」。不過，佢出席活動時就化身sales，喺台上叫有需要嘅與會者聯絡投資推廣署香港團隊，仲提供埋QR Code畀大家掃，笑指「可以幫佢跑數喎」。

今個星期舉行嘅金融盛事多籮籮，港府並定位為「財富與投資盛薈周」。財庫局今周忙到得不了，呢頭去完A活動，轉頭就係B活動出現。見咗唔少客嘅Chris局長透露，好多金融人士、家族辦公室對嚟香港具非常濃厚興趣。

財庫局為家族辦公室度身定制一個動態資源庫，周四(27日)新登場。Chris局長席間當然又講下呢個係乜東西，又sales下功能幾強大、幾咁方便。雖然家族辦公室嘅需求、願景是方方面面，但政府就好放上心，希望為佢哋提供一個整體方案，方便佢哋可以好容易咁獲得所需要嘅所有資訊。同時再呼籲與會者，用完覺得好，可以分享畀身邊嘅親朋戚友、客戶。

佢話，隨住世界局勢變得愈來愈唔穩定，香港具穩定性、可預見性，為全球、地區甚至家族辦公室持續發展提供完美嘅環境。

在赤字高企下，官員無減薪，而個個官員落力跑數，唔止追求達標，最好就「超標」，相信係唔少納稅人嘅小小希望。