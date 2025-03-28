姚浩然：港股4月偏淡靜 看好呢兩隻股份...
2025年03月28日 11:15
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股繼續調整，但反映中概股表現的金龍指數則做好，加上上日有40億元資金流入港股市場，料大市仍可保持強勢。事實上，恒指跌穿20天線支持後，雖然未重返其上，但再下跌空間有限，料港股以區間上落代替深度調整。他預期4月份仍偏淡靜，恒指暫時在23,200至23,800點整固為主。股份看好相對強勢的股份如比亞迪股份(01211)及滙豐控股(00005)，料可繼續跑贏大市。
中芯國際(00981)去年少賺45%至4.93億美元，連續兩年倒退；期內收入按年升27%。姚認為，其業績表現非市場炒作重點，投資者仍憧憬國產概念及未來技術突破，中芯股價仍有條件繼續炒作，惟股價近期有見頂迹象，只宜作短線投機性部署，可以46元作為止蝕位買入，上望50元。
中國海洋石油(00883)去年股東應佔盈利1,379億人民幣，按年增長11.38%；全年派息1.4港元，按年增12%。姚認為其股息率達7厘多，表現不俗。不過，受美國經濟增長放緩及俄烏戰事仍不明朗影響，相信對石油的需求減少，國際油價前景不容樂觀。姚預期中海油股價會在17.5至19元之間波動，建議有意投資者待回落至17.5元水平再作考慮。