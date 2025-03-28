去年私宅單位空置率飆至4.5%　創14年新高　原因係...

2024年香港私人住宅供應創20年新高，帶動空置率明顯上升，並創14年新高。去年私宅空置率上升至約4.5%，按年上升約0.4個百分點，為2010年後最高。至於今年及明年私樓供應量，仍以九龍城(包括啟德)是主要供應地區。

差餉物業估價署周五(28日)公布《香港物業報告2025》的初步統計數字，2024年私人單位入住量為17,310個，較去年高約10.5%。去年截至年底，空置量佔總存量的約4.5%，為2010年後最高，相當於57,900伙，按年多約11%；空置單位中，約14,260個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

另外，去年私人住宅的落成量急增至24,260個單位，較2023年上升約75%。年內佔約48%落成量位於新界，約45%位於九龍和7%位於港島。按地區計，九龍城(包括啟德)仍然是主要供應地區，其次是元朗和屯門，合共佔整體落成量的66%。

報告又指，所有需求管理措施在2024年第一季撤銷，為住宅銷售市場注入短暫動力。然而，在外圍經濟前景不明朗和資金流動性收緊的情況下，市場氣氛審慎，住宅售價及後重拾跌勢。不過，由於連續多次減息，加上按揭成數上限和供款與入息比率上限有所調整，銷售市場在最後一季回穩。住宅售價最終連續3年錄得跌幅，在2024年12月按年下跌約7.2%，但去年交投量卻較前一年上升約23%，主要原因是發展商在買家壓抑多時的需求下採取了具競爭力的定價策略，以刺激一手市場買賣宗數。

受惠於政府各項人才入境計劃引入不少人才來港，加上「轉買為租」的趨勢，租賃市場的表現勝過銷售市場，2024年12月住宅租金錄得約3.3%的按年升幅。