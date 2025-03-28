2024年整體商廈空置率升至約16.3%　創41年新高

據最新公布的《香港物業報告2025》的初步統計數字，2024年整體商廈空置率上升至約16.3%，按年再漲約1.4個百分點，創1983年後的約41年新高；空置量亦升至約2,331萬方呎，漲幅約10.5%。

2024年私人寫字樓的落成量輕微下跌至約158.23萬方呎，而絕大部分來自甲級寫字樓，落成量達約157.15萬方呎；當中，約66.73萬方呎來自中西區。去年並無乙級寫字樓落成，而丙級寫字樓僅有約1.07萬方呎的些微落成量。年內，寫字樓的整體使用量錄得負數約63.5萬方呎。當中甲級、乙級和丙級寫字樓分別佔約4.3萬方呎、約27.98萬方呎2和約31.21萬方呎。

去年底整體商廈空置率上升至約16.3%，相當於約2,331萬方呎。甲級、乙級和丙級寫字樓的空置率分別約17.4%、約15.6%和約11%，而所有分區的甲級寫字樓空置率介乎約11.5%至約17.7%不等。當中甲廈空置率料為有紀錄最高。

而2025年的預測落成量將大幅增加至約332.6萬方呎，但到2026年將下跌至約124.8萬方呎。今年油尖旺區將成為新落成甲級寫字樓的主要供應地區，佔預計總落成量約62%。在2026年，灣仔和中西區將合共提供甲級寫字樓的全部落成量，相當於約109.7萬方呎。2025和2026年乙級寫字樓的落成量將分別約21.52萬方呎和約15.06萬方呎。丙級寫字樓2025年將僅有小量落成，而2026年將不會有落成量。

外圍環境不明朗、地緣政治緊張局勢加劇和工作模式的轉變而導致本港寫字樓需求疲弱，加上過去數年寫字樓已有大量供應，市場因而持續受壓。以2023年第四季與2024 年第四季相比，寫字樓售價下跌約22.6%，當中甲級、乙級和丙級 寫字樓售價分別下跌約24.5%、約19.5%和約19.7%，而2024年年內交投量亦縮減約7%。同期，寫字樓租金下跌約5%，當中甲級、乙級和丙級寫字樓租金分別錄得約4.8%、約5.2%和約5.3%的跌幅。