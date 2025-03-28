中原樓價指數按周升0.31%　料短期仍反覆尋底

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報135.31點，按周升約0.31%，反映放寬印花稅後首周市況。CCL連跌兩周後單周回穩，但指數仍為448周(逾8年半)次低，重返2016年8月底時水平。雖然二手成交增多，但買家入市以低價筍盤為主，加上發展商繼續採取先求量後求價的策略促銷新盤，對二手樓價構成下行壓力，料短期CCL反覆尋底。財案後樓市氣氛向好，展望二手交投保持暢旺，而待筍盤消耗及新盤價格企穩後，第二季CCL或可見底。

本周CCL雖回升，但仍較2024年9月首次減息前135.86點低位跌約0.40%，2025年樓價暫時累跌約1.69%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約29.28%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約5.39%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.08點，按周升約0.65%。CCL(中小型單位)報135.09點，按周升約0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束2周連跌。CCL(大型單位)報136.43點，按周跌約0.69%，連跌10周共約4.27%，跌勢未止。上述三大指數均繼續處於逾8年半低位，重返2016年8月底時水平。

四區樓價今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。港島CCL_Mass報134.09點，按周升約1.30%，連跌2周後反彈。新界西CCL_Mass報124.73點，按周升約0.93%，連升2周共約1.86%。九龍CCL_Mass報133.42點，按周升約0.47%。新界東CCL_Mass報149.00點，按周跌約0.18%，連跌兩周共約1.69%。港島及九龍指數，分別處於2016年5月底及8月底水平。新界東及新界西指數，同樣於2016年10月初水平徘徊。

以公布日期計，2025年第一季CCL跌約1.69%，CCL Mass跌約1.48%，CCL(中小型單位)跌約1.39%，CCL(大型單位)跌約3.14%，港島跌約3.23%，九龍跌約0.29%，新界東升約0.42%，新界西跌約2.83%。