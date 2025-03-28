黃建業：樓市料「價穩量升」　新盤成交量料創新高

他指出，樓價持續疲軟，已創逾8年半新低，並呈「三大背馳」情況，包括樓價與成交背馳、樓價與租金背馳、樓價與股市背馳。不過，亦有部分投資客入市「趁低吸納」，過去一年的新盤大手客個案數目達到584宗，按年急升接近八倍，涉及單位數量近1,500伙。全面撤辣後一年以公司名義入市的已知買家個案達2,100多宗，亦按年急升約5.8倍。同時，內地大手客的佔比愈來愈高。

展望後市，黃建業指，多項利好因素陸續出現，預期美國或於年內至少減息兩次，加上股市向好，帶動投資氣氛，以及來港專才與學生成為樓市生力軍，為住宅物業帶來新的購買力。目前，由於「高庫存」，發展商須低價賣樓，令二手樓價受壓。而隨着賣地減少，相信未來一手私宅潛在供應或見頂回落，長遠為樓市帶來支持。

他建議政府再推出措施，吸納資金來港置業。包括為投資移民拆牆鬆綁，將樓價全數計入投資額，鼓勵買樓可以移民。建議交易完成後才繳付印花稅，讓置業人士有更大的彈性來運用資金，並設立跨境「購房通」的互聯互通機制，讓兩地居民可以在兩地購房，並便利內地人才落戶香港。