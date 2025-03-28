嘉里物流：美關稅政策令貨運前景不明朗　運費下跌

該公司去年盈利15.41億元，按年增長94.84%。其中，綜合物流業務的分部溢利跌3%，而中國內地及香港分別按年減少11%及12%。他解釋，主要受去年經濟低迷、內部消費轉型影響。不過，已把握其他市場增長，推出成本完善成本措施，包括將香港團隊調至東南亞，並帶動亞洲其他地區的綜合物流業務錄得25%升幅。

他強調，集團不會「坐喺度等復甦」，已向客戶提供不同方案，包括混合式方案，結合前海及香港運輸。至於與母企順豐的合作的中國鄂州機場國際貨運站，已在去年錄得超過二億元的收入，形容表現遠勝預期。

物流業的競爭加劇，中資物流公司不斷進軍香港。首席財務主管鄭志偉指出，市場參與者增加，反映市場有需求。集團具全球網絡及系統，亦有多年營運經驗，會積極靈活應場市場變化。同時認為，與其他國際物流公司過去一年的財務表現比較，集團表現屬「中上」水平。

另外，緬甸及泰國周五發生大地震。張氏透露，當地團隊、員工及設施無受影響，亦無員工受傷，已與香港政府聯絡，將會以嘉里的名義參與救援，並會全面配合港府需要。