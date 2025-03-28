泓景臺兩房放盤半年　減至735萬獲區內客接手

二手業主減價出貨，長沙灣泓景臺兩房單位，放盤約半年，最終減價45萬元，終以735售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊素娟表示，鰂魚涌太古城3月暫錄23宗買賣，包括海棠閣低層H室，實用面積約1,114方呎，三房連工人房間隔，附普通裝修，現以1,700萬元交吉成交，呎價約15,260元，新買家為用家。

●中原林龍南指，北角柏蔚山1座低層D室，實用面積約781方呎，套三房間隔，以1,408萬元成交，呎價約18,028元，新買家為外區專業人士，租轉買入市單位自用，原業主持貨約7年，帳面需蝕讓571萬元，貶值約28.9%。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角半山康平閣頂層特色單位，實用面積約788方呎，另連天台面積約659方呎，套三房連工人套房間隔，新買家為外籍回流人士，獲減價180萬元，終以1,300萬元成交，呎價約16,497元，原業主在2012年以約1,288萬元買入，約13年帳面僅賺12萬元。

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九龍區

●香港置業黃銘傑表示，長沙灣泓景臺3座高層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原先叫價約780萬元，放盤約半年後，以735萬元成交，呎價約14,526元，新買客為區內分支家庭。

●中原劉燦恆指，深水埗愛海頌3月暫錄約4宗買賣，全數屬蝕讓，屋苑1座中層A室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望市景，以670萬元易手，呎價約13,508元，原業主於2020年3月以903.9萬元一手買入，約5年帳面蝕讓233.9萬元，貶值約26%。

●中原張仲偉稱，九龍塘陶源高層C室，實用面積約779方呎，套三房間隔，最新以1,460萬元成交，呎價約18,742元，新買家為外區客，購入上址自用，原業主則於2012年1月以1,200萬元購入單位。

●中原林耀斌指，新蒲崗譽‧港灣1A座中層A室，實用面積約1,596方呎，四房雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，最初叫價2,700萬元放售，降價200萬元，同區換樓客以2,500萬元購入，呎價約15,664元，原業主持貨約12年，帳面蝕40萬元。

●利嘉閣李嘉輝稱，鑽石山星河明居B座低層9室，實用面積約593方呎，套三房間隔，望山景，新買家為區內換樓客，見單位有雅修，並以798萬元承接，呎價約13,457元。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌3月錄約44宗二手買賣，按月增近3成，東堤灣畔5座中高層D室，實用面積約531方呎，兩房間隔，早前叫價580萬元，外區用家洽購，減價15萬元，以565萬元成交，呎價約10,640元。

●中原李建華表示，荃灣3月累錄約110宗二手買賣，已超上月全月約100宗，海濱花園2座中層B室，實用面積約579方呎，三房間隔，叫價600萬元，減價28萬元，572萬元易手，呎價約9,879元，新買家為上車客。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居2座低層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲區外客因家人居於屯門碼頭，指定物色鄰近屋苑，加上原業主增加議幅，減價18萬元，未補價第二市場以362萬元購入上址自住，呎價約6,115元。

●利嘉閣陳志偉表示，屯門寶怡花園3座低層C室，實用面積約415方呎，兩房間隔，新買家原本租住單位，見細價樓置業成本降低，且供款與租金相若，決定轉租為買，獲減價10萬元，議價後以328萬元成交，呎價約7,904元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋田景邨田裕樓中層11室，實用面積約443方呎，三房間隔，同屋苑客表示熟悉該區環境，原業主有10萬元議價空間，未補價第二市場以290萬元成交，呎價約6,546元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊3月暫錄約37宗買賣，創5個月高位，景湖居11座高層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，日前以540萬元放盤，短短10日即獲買家承接，減價45萬元，以495萬元成交，呎價約7,795元。

●中原王勤學表示，元朗3月錄約128宗二手買賣，創去年3月後新高，YOHO Town 8座高層C室，實用面積約461方呎，兩房間隔，叫價599萬元，微減8萬元，以591萬元沽出，呎價約12,765元。

●美聯梁葦姮稱，大埔公屋富亨邨亨昌樓極高層戶，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場以280萬元放售，吸引同區客洽詢，雙方經議價後以190萬元易手，呎價約4,289元。

●美聯楊浩然表示，大埔新達廣場3座中層D室，實用面積約617方呎，套三房間隔，叫價745萬元，獲新買家議價後承接，最終累減45萬元，以700萬元售出，呎價約11,345元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍3月暫錄約105宗二手買賣，沙田中心海寧大廈中層D室，實用面積約378方呎，兩房間隔，叫價約520萬元，議價後以478萬元獲承接，呎價約12,646元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城C座高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約3個月，叫價460萬元，最終只減價5萬元，便獲買家以455萬元購入，呎價約14,174元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山觀瀾雅軒5座中層F室，實用面積約586方呎，兩房間隔，望全海景，放盤約3個月，叫價720萬元，一口價僅減3.2萬元，獲買家以716.8萬元承接，呎價約12,232元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約90宗二手買賣，其中居屋錦豐苑A座中層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，議價後於未補價第二市場以548萬元易手，呎價約9,118元，新買家為用家。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳中心7座中層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，叫價606萬元放盤約7個月，近日獲區內首置客洽詢，議價後以590萬元成交，呎價約14,532元。

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