大埔項目新一期收票8380張 清水灣項目錄兩宗終止交易
2025年03月28日 21:35
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周末新盤市場的焦點落於新界區，大埔新一期項目將於明日發售128伙價單單位，今日截收8,380張入票，相比上期首輪多出約13%。清水灣項目再錄兩宗終止交易，單位減價約三成後安排於下周二重售。
●大埔上然第2期7日截收8,380票
萬科香港旗下大埔上然第2期，首輪銷售於周五(28日)下午6時已經截票。發展商公布，項目於7日之內累計接獲8,380張入票，按明日以價單形式發售128伙計，錄得超額認購約64倍。資料顯示，明日將發售的單位涵蓋12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積介乎246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元，其中56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。
●清水灣傲瀧一房單位563萬沽 較5年半前賣平47%
新世界發展(00017)的清水灣傲瀧，日前減價重推10伙最後貨尾，於周五(28日)開售，即日沽出3個單位，套現逾8,262萬元。其中1座地下D室，實用面積423方呎一房，曾於2019年10月以1,054.1萬元售出，交易終止後，現時最新成交價為563萬元，呎價約13,310元，亦即較5年半前賣平491.1萬元。項目再錄兩宗終止交易，皆屬連花園特色戶，發展商再隨即修訂價單，減價約三成安排下周二重新發售。
●啟德海灣第1期兩房單位成交價逾817萬元
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周五(28日)再錄兩宗成交，單日套現1,772萬元。最新售出的單位包括第2A座16樓E室，實用面積437方呎，採兩房間隔，享有海景，成交價817.6萬元，呎價約18,709元。據悉，該買家為本地用家，鍾情住客會所擁有豐富設施。
●元朗朗天峰單日沽兩伙 高層一房呎售約14,080元
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，周五(28日)增添兩宗成交，全盤累售447伙，總成交金額逾18億元。最新售出的單位包括2座26樓E室，實用面積288方呎，一房連開放式廚房，成交價405.49萬元，呎價約14,080元。另一伙為1A座25樓H室，實用面積403方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以525.54萬元沽出，呎價約13,041元。
●藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE推特色戶招標
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周五(28日)上載全新銷售安排，推出4伙特色單位於下周二(1日)起招標出售，包括第7座25樓C室連天台戶，實用面積988方呎，屬三房一套梗廚連工作間間隔，外連857方呎天台及35方呎露台，可享維港海景。
●元朗洪水橋滙都I連錄3宗成交
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，周五(28日)連錄3宗成交，包括第3座6樓B06室，實用面積491方呎，屬三房間隔，以566.09萬元成交，呎價約11,529元。集團執行董事關堡林表示，該盤將於明日價單形式發售59伙，新買家有見項目盤源漸被揀選，擔心明日向隅因而搶閘率先購入心頭好。
●西南九龍匯璽三房3,858萬重新售出
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽，周五(28日)重新售出星鑽匯的6樓A室，實用面積1,663 方呎，採三房間隔，最新以3,858萬元再獲承接，呎價約23,199元。資料顯示，該單位曾兩度獲買家放棄交易，最初於2019年以3,848.08萬元沽出，交易終止後，再於2023年5月以4,000萬元售出，最新做價較接近兩年前低142萬元或約3.6%。
●香港仔澄天獲投資客斥506萬元購一房戶
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，兩日錄兩宗成交，共涉1,086萬元。包括是日最新獲投資客以506萬元購入20樓B室，為實用面積287方呎，一房間隔，呎價約17,631元。據悉，買家由內地來港參觀示範單位，看好物業升值潛力，料租務回報率可逾4厘，故購入作投資收租用途。
●油塘蔚藍東岸海景四房戶售2,856萬元
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周五(28日)售出海景四房單位，為1座7樓A室，實用面積1,329方呎，成交價2,856.8萬元，呎價約21,496元。買家同時斥資約230萬元購入一個車位，合計金額3,086.8萬元。全盤至今累計售出454伙，總成交金額逾41億元。
●黃大仙薈鳴下周一發售兩伙
宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，新近上載銷售安排及修訂價單，將於下周一(31日)發售兩伙，包括11樓H室，實用面積261方呎一房，定價764.9萬元，最高折扣率上調至38.71%，最新折實價468.8萬元，折實呎價約17,962元。另一伙為20樓J室，實用面積200方呎開放式戶，定價則上調0.5%至569.7萬元，折實價398.8萬元，折實呎價約19,940元。
●西營盤尚逸為指定單位增加回贈
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周五(28日)修訂價單6號，為27樓A室增設「尚逸禮遇現金回贈」，於今年4月30日前購買可獲38萬元的現金回贈。該單位實用面積389方呎的兩房間隔。
●馬鞍山Silversands四房連車位2,548萬沽
信和置業(00083)旗下的馬鞍山Silversands，周五(28日)售出四房單位，為3座7樓A室，實用面積1,249方呎，享有海景，成交價2,548萬元，呎價約20,400元。項目於本月共錄得兩宗成交，總成交金額共4,541萬元。全盤提供160伙，至今累售145伙，套現逾19億元，另共錄得8宗一手租務成交。
●白石角海日灣II一房呎售約15,543元
大埔白石角海日灣II，周五(28日)以1,583.8萬元售出第9座10樓D室，實用面積1,019方呎，採一房連儲物室間隔，呎價約15,543元。