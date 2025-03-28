大埔項目新一期收票8380張　清水灣項目錄兩宗終止交易

周末新盤市場的焦點落於新界區，大埔新一期項目將於明日發售128伙價單單位，今日截收8,380張入票，相比上期首輪多出約13%。清水灣項目再錄兩宗終止交易，單位減價約三成後安排於下周二重售。

●大埔上然第2期7日截收8,380票

萬科香港旗下大埔上然第2期，首輪銷售於周五(28日)下午6時已經截票。發展商公布，項目於7日之內累計接獲8,380張入票，按明日以價單形式發售128伙計，錄得超額認購約64倍。資料顯示，明日將發售的單位涵蓋12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積介乎246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元，其中56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。

●清水灣傲瀧一房單位563萬沽 較5年半前賣平47%

●啟德海灣第1期兩房單位成交價逾817萬元

●元朗朗天峰單日沽兩伙 高層一房呎售約14,080元

●藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE推特色戶招標

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周五(28日)上載全新銷售安排，推出4伙特色單位於下周二(1日)起招標出售，包括第7座25樓C室連天台戶，實用面積988方呎，屬三房一套梗廚連工作間間隔，外連857方呎天台及35方呎露台，可享維港海景。

●元朗洪水橋滙都I連錄3宗成交

●西南九龍匯璽三房3,858萬重新售出

●香港仔澄天獲投資客斥506萬元購一房戶

●油塘蔚藍東岸海景四房戶售2,856萬元

●黃大仙薈鳴下周一發售兩伙

●西營盤尚逸為指定單位增加回贈

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周五(28日)修訂價單6號，為27樓A室增設「尚逸禮遇現金回贈」，於今年4月30日前購買可獲38萬元的現金回贈。該單位實用面積389方呎的兩房間隔。

●馬鞍山Silversands四房連車位2,548萬沽

●白石角海日灣II一房呎售約15,543元

大埔白石角海日灣II，周五(28日)以1,583.8萬元售出第9座10樓D室，實用面積1,019方呎，採一房連儲物室間隔，呎價約15,543元。