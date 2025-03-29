香港置業料3月將軍澳30屋苑註冊量企穩逾百宗水平

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，本月至今(截至27日)將軍澳區30個私人屋苑錄99宗二手住宅註冊，較上月同期的101宗減少約2%；若以目前註冊進度推算，料3月全月註冊量企穩逾百宗水平，與2月相若。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，3月註冊個案一般主要反映2月市況。

本月至今將軍澳區30個私人屋苑中，有14個屋苑二手住宅註冊量按月同期錄下跌；當中LP6及蔚藍灣畔各錄得1宗註冊，其中LP6較上月同期的8宗減少87.5%，蔚藍灣畔較上月同期的6宗減少約83.3%；維景灣畔錄10宗註冊，較上月同期的18宗減少約44.4%。

相反，有12個屋苑二手住宅註冊量按月同期錄升；當中MALIBU錄9宗註冊，較上月同期的1宗大增8倍；清水灣半島錄6宗註冊，較上月同期的1宗大增5倍；都會駅及南豐廣場分別錄得9宗及3宗註冊，按月同期同樣大增2倍。

至於將軍澳區30個私人屋苑本月至今二手住宅註冊量排名方面，新都城以13宗註冊居榜首，較上月同期的16宗減少約18.8%；按月同期跌幅較顯著的維景灣畔仍以10宗註冊排第二；按月同期大增的MALIBU及都會駅同以9宗註冊並列第三。