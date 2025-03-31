李偉傑：港股暫難突破 金價有勢挑戰3300美元？
2025年03月31日 11:23
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天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，市場觀望美國總統特朗普4月2日擬對全球徵收20%對等關稅，在不明朗因素困擾下，美股調整壓力或加大。港股難免受外圍影響，加上業績期已近尾聲，內地政策利好消息亦已一定發酵，料大市短期暫難突破，恒指升至20天線約23,800點有一定阻力，下方支持則在22,800至23,000點。
農業銀行(01288)去年多賺4.72%，其餘工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、郵儲行(01658)及交通銀行(03328)去年盈利均升不足1%。李指出，論盈利能力，農行升幅為各行之中最大，但以股息率計，建行以6厘幾跑贏同業，故績後股價有追捧。另外，財政部發債支持國有行補充資本，相信對內銀股有支持，加上股息率吸引，為穩陣收息之選，有貨可繼續持有。
全球貿易戰升溫，紐約期金首次突破每安士3,100美元，現貨金亦再創下紀錄新高。李偉傑指全球貿易戰下，不確定因素增加，進一步推動了避險需求。他預期金價有望繼續攀升，甚至突破3,300美元的水平，建議投資者可以考慮金相關的ETF產品或槓桿性投資產品。不過，李提醒金礦股的表現可能受到企業業務及開採成本的影響，未必能夠完全跟足金價升勢。