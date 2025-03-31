李偉傑：港股暫難突破　金價有勢挑戰3300美元？

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，市場觀望美國總統特朗普4月2日擬對全球徵收20%對等關稅，在不明朗因素困擾下，美股調整壓力或加大。港股難免受外圍影響，加上業績期已近尾聲，內地政策利好消息亦已一定發酵，料大市短期暫難突破，恒指升至20天線約23,800點有一定阻力，下方支持則在22,800至23,000點。

全球貿易戰升溫，紐約期金首次突破每安士3,100美元，現貨金亦再創下紀錄新高。李偉傑指全球貿易戰下，不確定因素增加，進一步推動了避險需求。他預期金價有望繼續攀升，甚至突破3,300美元的水平，建議投資者可以考慮金相關的ETF產品或槓桿性投資產品。不過，李提醒金礦股的表現可能受到企業業務及開採成本的影響，未必能夠完全跟足金價升勢。