大酒店去年轉蝕9.43億　不派息　香港半島酒店平均房租跌5%

去年集團錄得總計收入109.91億元，按年升26%。如不包括出售倫敦半島住宅公寓所得收入34.52億元，集團錄得總計收入75.39億元，2023年則錄得64.05億元。收入增長主要由於倫敦半島酒店全年投入服務所錄得的收入所致。

大酒店表示，影響去年業績的主要因素包括，紐約半島酒店於去年1至9月期間進行翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達至穩定的營運階段；折舊總額升1.66億元，主要由於倫敦半島酒店於2023年9月開業；淨融資費用增加至4.61億元，因集團於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，以及利率高企；集團投資仰光半島酒店項目的減值撥備為1.58億元，以及錄得投資物業重估虧損5.69億元。

業務表現方面，酒店收入升19%至49.8億元。當中，香港半島酒店收入升3%至10.69億元，出租率升6個百分點，平均房租跌5%，平均可出租客房收入升10%。大酒店指，半島辦公大樓於去年的出租率達86%，短期前景穩定。半島商場出租率達90%。儘管本地零售市場轉弱，但多家主要奢華品牌零售商店外都出現排隊等候的情況。

商用物業收入43.4億元，升40%。當中計及出售7套倫敦半島住宅公寓所得收入34.52億元。如不包括出售該等公寓所得收入，該分部的收入增加9%，原因是淺水灣住宅的出租率回升，加上凌霄閣摩天台428的訪客數量增加。

此外，山頂纜車、零售及其他業務分部的收入增加17%至9.7億元，主要由於山頂纜車業務興旺以及半島商品月餅銷售收入上升所致。

展望方面，大酒店表示，在目前的營商環境下，集團的各項業務前景大致穩定，對未來一年感到審慎樂觀，並深信追求具可持續性而又獨一無二的尊享體驗之高端客戶群，將推動全球豪華旅業的發展。因此，正相應地調整市場推廣方針，著重提供個人化的體驗。香港的長途休閒旅客市場正在好轉，來自東南亞及中東地區的旅客數目均見回升。然而，地緣政治局勢緊張仍普遍備受關注。