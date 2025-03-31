證監會：香港開放式基金型公司增81%

為支持在香港設立開放式基金型公司及房地產投資信託基金，港府在2021年5月推出資助計劃，並由香港證監會落實。證監會表示，開放式基金型公司數目方面錄得強勁增長，截至2025年2月底，在香港註冊的開放式基金型公司數目按年增加81%至502間。合共430間開放式基金型公司及1隻房地產基金已受惠於資助計劃。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，在政府與市場參與者的持續支持下，資助計劃將會繼續發揮重大作用，有助維持業界對在本港設立新的開放式基金型公司及房地產基金的動力和興趣，繼而可望鞏固香港作為頂尖資產管理樞紐的地位。

政府已延長資助計劃3年至2027年，為使資助計劃能夠惠及更多參與者，及考慮到業界整體對設立開放式基金型公司已有更深入的了解，資助計劃的資格準則將會作出調整。4月11日起，凡在香港註冊成立或遷冊來港的開放式基金型公司，及獲證監會認可並於香港聯交所新上市的房地產基金，都可獲資助計劃資助其付予香港服務提供者的合資格費用的70%。

不過，上限略為減少，每間公眾開放式基金型公司上限由100萬元降至30萬元，每間私人開放式基金型公司則由50萬元減至15萬元，每隻房地產基金由800萬元降至500萬元，而每名投資經理最多可就一間開放式基金型公司獲得資助。

資助計劃以先到先得的方式接受申請，並將於撥款全數用罄之時或2027年5月（以較早者為準）結束。在撥款用罄後，申請人可能不會取得任何資助，或所取得的款項少於原先合資格領取的資助金額。