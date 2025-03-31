馬鞍山中心兩房減至425萬沽　呎價11333元

二手樓價尋底，馬鞍山中心兩房單位，去年底放盤，劈價85萬元，以425萬元售出，做價料屬屋苑今年最低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣雷敏儀表示，南區貝沙灣2期5座低層A室，實用面積約1,319方呎，套三房連工人套房間隔，連車位叫價2,800萬元，望海景，外區家庭客為方便子女上學，睇樓後即進行洽購，最終以2,250萬元不連車位成交，呎價約17,058元。

●美聯林懋霖指，西半山聯邦花園倫敦閣低層D室，實用面積約1,166呎，獲同區豪宅用家鍾情，並斥1,400萬元承接，呎價約12,007元，並連車位，原業主早於1986年10月以115萬元購入上述物業，而11月以約6萬元購入一個車位，合共約121萬元。

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九龍區

●中原王秉義表示，西南九龍匯璽3月錄得22宗買賣，包括8座中層E室，實用面積約267方呎，開放式間隔，叫價550萬元，議價後降至498萬元易手，呎價約18,652元，原業主於2019年11月以654.3萬元購入，近6年帳面蝕讓156.3萬元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣宇晴軒3座中層H室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價約755萬元，放盤約10個月後吸引區內收租客洽詢，雙方經議價後以660萬元成交，減價95萬元或約12.5%，呎價約14,132元。

●美聯張曉盈指，長沙灣碧海藍天5座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，買家最終以780萬元承接，呎價約15,631元，原業主於2007年8月以約338萬元購入上述物業。

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新界區

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望樓景，去年底叫價510萬元，獲買家以425萬元承接，成為今年屋苑最低入場價，呎價約11,333元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月錄約105宗二手買賣，按月增約六成，屬4個月新高，其中新港城E座高層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，叫價約728萬元，議價後以695萬元易手，呎價約12,613元，原業主持貨約10年，帳面獲蝕約17萬元。

●中原黃靜娟指，將軍澳都會駅6座中高層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望山景，去年1月叫價948萬元放售及26,800元放租，租客上月約滿遷出，減至880萬元交吉放售，本月初減價後，即以830萬元成交，呎價約13,112元，近4年帳面蝕讓170萬元。

●美聯林健偉表示，將軍澳怡心園2座中層E室，實用面積約604方呎，套三房間隔，叫價560萬元放盤約1個月，區內買家睇樓兩次，即決定承接單位自住，議價後以535萬元成交，呎價約8,858元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳海翩滙7座中低層H室，實用面積約519方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元，議價後以765萬元成交，呎價約14,740元，原業主於2016年以約614.1萬元購入單位。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園6座高層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，去年12月未補價第二市場叫價530萬元，獲綠表買家以499萬元承接，一口價減31萬元沽出，呎價約8,429元。

●美聯黃國輝稱，火炭曉廬極高層戶，實用面積約2,029方呎連天台，套五房間隔，叫價2,018萬元放盤後，吸引用家洽詢，雙方經議價後，累減337萬元或約16.7%，以1,680萬元易手，呎價約8,280元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍沙田花園F座高層2室，實用面積約1,294方呎，套三房間隔，望山景，連車位以900萬元成交，呎價低見約6,955元，創屋苑近年的呎價新低。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍3月暫錄約110宗成交，沙田溱岸8號1座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價約900萬元，日前議價後以798萬元獲承接，呎價約15,709元，新買家為用家。

●利嘉閣黃肇雯稱，天水圍栢慧豪廷9座高層H室，實用面積約677方呎，套三房間隔，望內園景，叫價680萬元放售，新買家為換樓客，經連日議價後，最終以658萬元購入，呎價約9,719元，約9年帳面升值約75萬元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑B座中層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客，比較過屯門及天水圍的居屋後，於未補價第二市場以445萬元購入，呎價約6,846元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋悅湖山莊12座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，為鄰近家人住所居住，方便日後互相照應，獲減價20萬元，未補價第二市場以380萬元購入上址自住，呎價約6,419元。

●世紀21天生置業鄭少坤稱，屯門香港黃金海岸9座低層A室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望園景，獲同區用家洽購，業主於兩星期前才叫價518萬元放售，終以502萬元成交，僅減價約3.1%，呎價約7,382元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋偉景花園1座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望市景，新買家為區內綠表客，見青衣區二手居屋買賣成交量大幅增加，決定加快入市，獲減價30萬元，未補價第二市場以520萬元購入，呎價約7,569元。

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