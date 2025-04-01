調查：中企去年普遍延長信用期限　壞帳風險增加

科法斯對中國企業付款行為的調查顯示，供應商2024年對賒銷放帳和延長收款期愈趨謹慎。企業去年普遍延長了信用期限，部分得益於第三方機構的風險緩解工具。平均總信用期限從2023年的70天增加到2024年的76天。由於更寬鬆的付款條件，逾期付款相對穩定，僅從64天微增至65天。但收款期有所延長，2024年應收帳款周轉天數從2023年的133天增加到141天。

報告逾期應付款的受訪企業比例從2023年的62%顯著下降到2024年的44%。逾期的持續時間保持穩定。然而，更長的信用期限導致平均應收帳款周轉天數(DSO)從2023年的133天增加到2024年的141天，表明收款期延長。

與此同時，在經歷超過180天的超長逾期付款受訪企業中，50%報告逾期付款金額超過其年營業額的2%。這一比例較2023年的33%大幅上升，預示着壞帳風險的增加。根據科法斯的經驗，80%的超長逾期付款都無法收回。從行業來看，木材行業逾期付款延長最為顯著，汽車行業也面臨類似挑戰。

然而，受訪者對未來12個月的經濟前景持樂觀態度，52%預計2025年的經營環境將好轉，製藥行業最為樂觀(83%)，這得益於老齡化人口帶來的結構性需求，金屬行業樂觀情緒排名第二(72%)。2025年企業面臨的最風險仍然是激烈的競爭、其次是需求放緩，尤其對出口型企業而言，在特朗普總統的第二個任期內，這些企業會面臨更高的貿易壁壘。

展望2025年，科法斯北亞經濟學家譚俊譽表示，52%的受訪者預計經濟前景將好轉，政府的刺激措施可能提振企業信心，惟這種樂觀可能言之尚早，因為到目前為止，刺激措施仍然力度有限，貿易關稅風險依舊嚴峻。科法斯預計中國2025年國內生產總值(GDP)增長率為4.3%。