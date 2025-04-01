【ETF指南】港股、美股跌夠未？即聽第二季好淡部署！
2025年04月01日 12:00
東網電視更多新聞短片
環球股市步入第二季，市場聚焦普關稅戰的最新發展，美國總統特朗預料於明日4月2日(周三)公布對等關稅政策，外界除了關注對美國的貿易夥伴衝擊有多大，亦憂慮會否進一步加劇美國通脹及經濟衰退風險。美股三大指數周一(31日)個別發展，道指及標指單日轉向扭跌為升，納指則收復大部分失地微跌，惟總結年初至今，首季表現欠佳，其中納指累挫逾一成，下跌勢頭會延續至第二季？還是最壞情況已反映？
在美股波動性增加下，南方東英近日推一系列美股個股槓反產品，能助投資者更有效捕捉美股漲跌幅？晶片龍頭英偉達(NVDA)周一股價仍未止跌，最多曾瀉逾半成，低見103.65美元，不過收市收復不少失地，收跌1.2%，而首季則累挫19％。近期英偉達有不少利淡消息，最新包括入股認購的人工智能(AI)雲計算初創公司CoreWeave， 估值縮水之餘，掛牌第二日股價更破發急插7.3%。英偉達股價跌至合理水平未？南方東英英偉達每日槓桿(2x)產品(07788)有無值博空間？
特斯拉(TSLA)周一股價亦曾插水7.7%，收市跌約1.7%。行政總裁馬斯克(Elon Musk)日前出席活動時表示，他牽頭美國政府效率部(DOGE)，為總統特朗普削減政府規模的工作，傷害了特斯拉的股價。年初至今，特斯拉跌逾34％，由去年12月高位計，更幾近腰斬。不過馬斯克認為目前是購入特斯拉好時機。另外，馬斯克又在社交平台X發貼文，重申特斯拉全自動駕駛車輛將於6月在德州奧斯汀投入服務，並於年底擴展到美國更多城市。特斯拉目前可做定好倉？南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)諗得過？
至於比特幣，今年首季價格下跌逾一成，目前正在82,000美元關上落。外媒報道指，特朗普家族擴張旗下加密貨幣業務，特朗普的大仔及二仔將旗下美國數據中心，與比特幣挖礦公司American Bitcoin合併，並持有後者約20％股份。根據公告，American Bitcoin 計劃成為全球最大且最高效的純比特幣礦業公司，同時建立穩健的比特幣戰略儲備，並以成為上市公司為目標。該消息對比特幣前景有啟示？持續增持比特幣的Strategy(MSTR)能有反彈行情？若投資者睇好比特幣交投愈趨活躍，亦可身留意交易所Coinbase(COIN)？
在關稅戰陰霾下，亞太區股份近日表現麻麻，日股亦有調整，股神巴菲特投資旗艦巴郡(BRK)對日本商社的投資會否受影響？不過巴郡坐擁3340億美元龐大現金儲備，在波動市下仍是避險首選？巴郡年初至今股價逆市屢創新高，勁升逾17％，大幅跑贏大市，仍可繼續留意？南方東英Berkshire每日槓桿(2x)產品(07777)值得部署？
至於港股，第二季調整壓力仲有幾大？科技股幾時先會重拾動力？吼咩位買入？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳，以及黃國英資產管理董事黃國英為大家逐一解答。
南方東英Berkshire每日槓桿(2x)產品(07777)
南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)
南方東英特斯拉每日反向(-2x)產品(07366)
南方東英英偉達每日槓桿(2x)產品(07788)
南方東英英偉達每日反向(-2x)產品(07388)
南方東英Coinbase每日槓桿(2x)產品(07711)
南方東英Coinbase每日反向(-2x)產品(07311)
南方東英MicroStrategy每日槓桿(2x)產品(07799)
南方東英MicroStrategy每日反向(-2x)產品(07399)
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. 東網Money18 YouTube頻道：https://bit.ly/money18youtube
4. 東網 YouTube頻道：https://www.youtube.com/@oncc_YT