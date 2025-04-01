【ETF指南】港股、美股跌夠未？即聽第二季好淡部署！

環球股市步入第二季，市場聚焦普關稅戰的最新發展，美國總統特朗預料於明日4月2日(周三)公布對等關稅政策，外界除了關注對美國的貿易夥伴衝擊有多大，亦憂慮會否進一步加劇美國通脹及經濟衰退風險。美股三大指數周一(31日)個別發展，道指及標指單日轉向扭跌為升，納指則收復大部分失地微跌，惟總結年初至今，首季表現欠佳，其中納指累挫逾一成，下跌勢頭會延續至第二季？還是最壞情況已反映？

至於比特幣，今年首季價格下跌逾一成，目前正在82,000美元關上落。外媒報道指，特朗普家族擴張旗下加密貨幣業務，特朗普的大仔及二仔將旗下美國數據中心，與比特幣挖礦公司American Bitcoin合併，並持有後者約20％股份。根據公告，American Bitcoin 計劃成為全球最大且最高效的純比特幣礦業公司，同時建立穩健的比特幣戰略儲備，並以成為上市公司為目標。該消息對比特幣前景有啟示？持續增持比特幣的Strategy(MSTR)能有反彈行情？若投資者睇好比特幣交投愈趨活躍，亦可身留意交易所Coinbase(COIN)？

至於港股，第二季調整壓力仲有幾大？科技股幾時先會重拾動力？吼咩位買入？

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