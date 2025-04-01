9GAG陳展程控股濠暻科技　擬改名為MemeStrategy Inc.

MemeStrategy公布董事局最新人事任命。陳展程將出任董事局主席暨行政總裁，並有多位來自9GAG及Web3創意工作室Memeland的核心成員將加入董事局擔任執行董事，推動MemeStrategy聚焦人工智能(AI)、區塊鏈(Blockchain)及文化(Culture)。

MemeStrategy計劃將比特幣及其他高潛力虛擬資產納入公司資產配置，同時將精選投資具創新性的Web3及AI文化娛樂項目，並整合9GAG全球超過兩億用戶的龐大社群資源，推動項目快速成長。重點方向包括「創作者經濟4.0」，結合Web3技術，助力創作者實現知識產權(IP)的變現與價值提升；以及「去中心化物理基礎設施網絡」(DePin)，融合濠暻科技在物聯網(IoT)領域的技術優勢，探索下一代去中心化基礎設施的應用潛力。

CASETiFY老闆獨立做非執董

MemeStrategy委任3位業界領袖擔任獨立非執行董事，包括專注以太坊「零知識擴容技術」的區塊鏈公司Scroll聯合創辦人彭程；融合科技、設計與文化的國際知名時尚品牌CASETiFY行政總裁暨聯合創辦人吳培燊；以及擁有逾18年投資銀行及估值經驗的資深金融專家，現任漢華專業服務集團行政總裁蕭志偉。