高盛：抵制行動恐致美國經濟損失高達6470億

美國總統特朗普的關稅大棒不斷加碼，不少國家實行報復性關稅，就連消費者也自發興起一場「抵美運動」。高盛警告，此趨勢可能會影響美國的經濟增長。

高盛在周一(3月31日)的報告中估計，到2025年，這場抵美運動可能會使美國國內生產總值(GDP)減少0.1至0.3%，按目前27.7萬億美元的增長預期計，這數字將達280億至830億美元(約2,184億至6,474億港元)。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟團隊援引YouGov最近的一項調查，指大多數關於抵制消費品的報道，都集中在加拿大，當地53%的消費者聲稱已開始某種形式抵制。當中，該行預計美國酒類在加拿大的銷量將大跌，因大多數省級酒類壟斷企業已將美國產品下架。

最近幾周，特朗普的關稅大棒不斷加碼，且據他所說未來還會有更多。高盛表示，這些聲明，加上對歷史盟友採取更激進立場，已損害全球對美國公司及整個國家的看法。該行補充，與特朗普密切相關的某些品牌，如特斯拉(Tesla)，在好感度及購買意願的跌幅最大。

不過，這仍不是最大問題，高盛指，更大問題是赴美旅遊人數減少。赴美旅遊佔美國GDP的0.7%，尤其是來自歐盟及加拿大的遊客，每年在美國的旅遊開支高達約500億美元。根據對美國海關和邊境保護局截至3月25日的數據，高盛指，美國12個最大機場的外國入境人數按年下降11%，同期美國回國人數增長5%。