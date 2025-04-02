煤氣公司生產綠色甲醇完成首次大規模加注

此次加注的國產綠色甲醇，由煤氣公司在設於內蒙古鄂爾多斯市的廠房生產，並通過陸路和海運聯運的方式運輸至上海港。該綠色甲醇採用生物質資源和城市廢棄物生產，符合ISCC-EU認證，全生命周期溫室氣體(GHG)減排量達到70%，充分展現煤氣公司在綠色能源領域的技術實力和領先地位。同時，此次加注作業亦體現了煤氣公司與上港集團的緊密合作，標誌著上海港實現國產綠色甲醇全產業鏈供應服務。

在全球「雙碳」目標下，最新《減少船舶溫室氣體排放戰略》明確提出，到2030年，全球海運業的溫室氣體排放量將較2008年至少減少20%，至2040年將至少減少70%，因此無論從安全、技術成熟度、還是規模化生產等角度考慮，綠色甲醇都被認為是航運業減少溫室氣體排放的較優選項之一。

煤氣公司具有綠色甲醇項目投資及營運經驗，透過自有技術將生物質及都市廢棄物轉化為綠色甲醇，並且自2022年起已連續三年取得歐盟ISCC EU及ISCC PLUS國際認證，是內地首間獲得此兩項國際認證綠色甲醇、並具規模生産綠色甲醇的企業，2025年產量可達15萬噸。