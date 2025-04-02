德福購物節2025推逾200項優惠　精選商品低至3折

復活節及五一長假期將至，九龍灣德福廣場今年將繼續舉行「德福購物節2025」，由4月4日至5月5日，購物節將雲集場內75個品牌，推出超過200項優惠，精選商品低至三折。

商場亦特別呈獻「Shopping有『德』賞」，MTR Mobile登記用戶於場內消費滿指定金額，即可賺取高達價值2,400港元的德福廣場電子優惠券，以及「必獎扭蛋機」的電子扭蛋抽獎券一張，透過德福廣場2期3樓中庭的巨型扭蛋機 ，有機會獲得價值30,000元的商場時裝電子禮券，或全新智能電話。

「德福購物節2025」舉辦期間，場內75個精選商戶將推出低至三折的獨家優惠及折扣，產品種類涵蓋休閒街頭單品、潮流輕奢精品、生活日常、美妝護膚用品及餐飲食肆。

配合即將到臨的五一長假期，於4月28日至5月5日期間，多個商戶亦會推出限時快閃優惠，包括美妝、鐘錶等品牌。

購物節期間，每逢星期四至日及公眾假期， MTR Mobile登記用戶於商場指定商戶，以電子貨幣同日累積消費滿1,200元，即可參加「Shopping有『德』賞」，換領300元德福廣場電子優惠券，最多可賺取高達2,400元電子優惠券。活動期間每個指定階段消費累積滿3,500元或以上，即可獲「必獎扭蛋機」電子扭蛋抽獎券一張。

商場亦推出「假日泊車賞」，逢星期六、星期日及公眾假期，即日單一電子消費滿200元或以上即，可享4小時免費泊車優惠。