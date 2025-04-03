貝森特：冧市因DeepSeek　與關稅無關　籲各國勿報復

美國財政部長貝森特表示，股市的拋售更多是由於大型科技股的大幅回調，而不是特朗普政府的保護主義政策。貝森特並敦促貿易夥伴不要對報復總統特朗普最新宣布的對等關稅，而是要觀望未來談判。「我不會試圖報復。只要你不報復，最高的稅率就會是現在的數字。」

貝森特在外媒訪問中表示，正努力成為財政部長，而不是市場評論員，他尤其提到納指在DeepSeek發布當日達到頂峰，「所以這是一個Mag 7(科技七雄)的問題，而不是一個MAGA的問題。」他指的是中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek，其新語言模型在1月底引發美國科技股暴跌。

特朗普的關稅政策讓許多投資者措手不及，並引發對通脹再次加速、經濟增長放緩甚至衰退的擔憂。不少投資者將標指從2月底的創紀錄水平後短暫進入回調區間，歸咎於關稅推出。

此外，貝森特淡化特朗普高額關稅的影響。他指，如果把最好的經濟條件放在適當位置，一切都會好起來，「如果你回頭看看，股市實際上是在DeepSeek發布時見頂。因此，我們所看到的很多情況只是一種特殊的科技股拋售。」