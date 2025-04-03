安本：資金料湧美債日圓黃金　應對關稅風險

美國公布最新一輪貿易關稅政策，安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong稱，美國總統特朗普的關稅聲明超出了大多數市場預期，該行相信市場將出現下意識反應，美元會走弱，美國股市也會逆轉漲勢，風險偏好持續降低。隨着投資者轉投美國國債、日圓和黃金等避險資產，預計受關稅影響最嚴重的地區，包括中國、南韓國和台灣，將進一步面臨投資者的去風險動作。

安本預期，各國將採取報復性反應，中國和歐盟可能會針對該聲明採取相應的行動。

安本提到，美方的新關稅是在現有關稅的基礎上實施，令平均關稅稅率達到20%。亞洲首當其沖受到這些關稅的影響，中國、南韓和台灣的關稅大幅上漲，相對而言，拉丁美洲的關稅則較低。具體來說，中國將在現有的20%基礎上面臨34%的關稅，實際關稅稅率將達到54%，接近特朗普競選時承諾的60%的稅率。

特朗普的聲明，預示短期通脹率升幅將高於預期，對經濟增長的負面影響也將較預期大。在聲明公布之前，預計美國國內生產總值（GDP）增長率將在1.2%至1.5%之間。隨ｔｑｂｕ 新關稅出台，經濟增長前景預計會減弱，除非美國聯儲局採取救助政策措施，否則經濟衰退的風險將會增加。通脹數據走高和活動數據大幅減弱，顯示長期國債收益率在短期內可能進一步走低。