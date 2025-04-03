二手樓價指數報136.82點　按季跌0.6%　逾8年半最低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.82點，比去年12月底，樓價按季僅跌約0.6%。指數按周升約1.12%，單周升幅12周以來最大。受惠百元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市況轉旺，成交持續增加，CCL連升兩周共約1.43%。CCL前兩周曾跌破2024年9月首次減息前135.86點低位，最終累升約0.71%，市場好淡消息交錯，股市波動，相信短期CCL在低位反覆爭持。

CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌約0.60%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.49%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.34%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.25點，按周升約1.59%。CCL(中小型單位)報136.95點，按周升約1.38%。CCL Mass及CCL(中小型單位)的升幅均為110周(2023年2月中)以來最大，兩大指數齊升兩周，分別累升約2.26%及約1.90%，同樣處於2016年9月中水平。CCL(大型單位)報136.15點，按周跌約0.21%，連跌11周共約4.46%，創2016年8月底後逾8年半新低。

今周四區樓價齊升。港島CCL_Mass報138.71點，按周升約3.45%，升幅176周(2021年11月中)以來最大，連升2周共約4.79%。新界東CCL_Mass報151.66點，按周升約1.79%，升幅9周以來最大，連跌兩周後反彈。九龍CCL_Mass報134.74點，按周升約0.99%，連升2周共約1.46%。新界西CCL_Mass報125.25點，按周升約0.42%，連升3周共約2.29%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月中、10月初及2017年2月初水平徘徊。

以正式買賣合約日期計，指數與2024年底相比，2025年第一季CCL跌約0.6%，CCL Mass升約0.09%，CCL(中小型單位)跌約0.04%，CCL(大型單位)跌約3.34%，港島升約0.1%，九龍升約0.7%，新界東升約2.21%，新界西跌約2.42%。