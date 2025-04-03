英皇鐘錶珠寶與陳世昌組合資企業 拓內地珠寶零售版圖
2025年04月03日 17:23
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英皇鐘錶珠寶(00887)公布，旗下英皇珠寶(中國)(英皇中國)與珠寶業界領軍人物陳世昌擁有的張家港保稅區曉多才投資管理有限公司，以初期投入3.46億元人民幣(約3.7億港元)成立合資企業，以加強戰略布局，合力於中國內地擴展「英皇珠寶」品牌。集團期望透過合資企業加入新理念，加強產品研發，加快拓展中國內地零售版圖。
集團相信，是次成立合資企業能結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌在業界豐富的專業經驗，將提高「英皇珠寶」品牌在中國內地的實力及影響力。
合資企業將於今年內致力擴大集團於中國內地的零售網絡覆蓋，並加強產品研發，引入創新技術，致力打造受歡迎IP產品；並透過加強在地人才培訓，提升顧客銷售體驗。集團將全面整合銷售策略，促進中國內地與香港品牌的聯動性。合資企業成立後，集團今後於中國內地的珠寶業務將全部透過合資企業營運；陳世昌將擔任合資企業副董事長兼總經理，他表明未來將全身投入合資企業的工作，並不會在同一行業投資合資企業以外的生意。
英皇鐘錶珠寶主席楊諾思表示，與陳氏建立戰略夥伴關係是集團擴展內地珠寶業務的一個重大契機。陳氏深耕中國內地市場多年，深信他在珠寶行業超過40年的管理經驗，以及對中國內地累積的市場資源及人脈網絡，能與英皇鐘錶珠寶優勢互補，互利共贏。
合資企業副董事長兼總經理陳世昌表示，很高興能與品牌歷史超過80年的英皇鐘錶珠寶建立長足的戰略合作關係，深信憑藉強大的品牌效應以及自己多年在行業的管理經驗，為這個充滿傳承魅力的品牌於中國內地扎根並擴展版圖。
合資企業由英皇中國及曉多才分別擁有51%及49%，並將以同樣的比例應用於股息派發及利潤分配。合資企業董事會的五名董事，三名由英皇中國提名，兩名由曉多才擔任。