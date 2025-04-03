英皇鐘錶珠寶與陳世昌組合資企業　拓內地珠寶零售版圖

集團相信，是次成立合資企業能結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌在業界豐富的專業經驗，將提高「英皇珠寶」品牌在中國內地的實力及影響力。

合資企業將於今年內致力擴大集團於中國內地的零售網絡覆蓋，並加強產品研發，引入創新技術，致力打造受歡迎IP產品；並透過加強在地人才培訓，提升顧客銷售體驗。集團將全面整合銷售策略，促進中國內地與香港品牌的聯動性。合資企業成立後，集團今後於中國內地的珠寶業務將全部透過合資企業營運；陳世昌將擔任合資企業副董事長兼總經理，他表明未來將全身投入合資企業的工作，並不會在同一行業投資合資企業以外的生意。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思表示，與陳氏建立戰略夥伴關係是集團擴展內地珠寶業務的一個重大契機。陳氏深耕中國內地市場多年，深信他在珠寶行業超過40年的管理經驗，以及對中國內地累積的市場資源及人脈網絡，能與英皇鐘錶珠寶優勢互補，互利共贏。

合資企業副董事長兼總經理陳世昌表示，很高興能與品牌歷史超過80年的英皇鐘錶珠寶建立長足的戰略合作關係，深信憑藉強大的品牌效應以及自己多年在行業的管理經驗，為這個充滿傳承魅力的品牌於中國內地扎根並擴展版圖。

合資企業由英皇中國及曉多才分別擁有51%及49%，並將以同樣的比例應用於股息派發及利潤分配。合資企業董事會的五名董事，三名由英皇中國提名，兩名由曉多才擔任。