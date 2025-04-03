海怡半島海景四房僅售850萬　呎價逾1.1萬元

鴨脷洲海怡半島錄4月首宗買賣，套四房海景單位，減價50萬元，成交價僅約850萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁浩祥表示，鴨脷洲海怡半島錄4月首宗買賣，屋苑5座中層B室，實用面積約729方呎，套四房間隔，享海景，叫價900萬元，現以850萬元成交，呎價約11,660元，新買家為用家。

●美聯陳凱廸稱，西半山樂信臺4月份首宗成交，單位為3座中層B室，實用面積約762方呎，套三房間隔，獲外區用家購入，近期叫價約1,500萬元，議價後則以約1,400萬元成交，呎價約18,373元。

●利嘉閣梁國樑表示，跑馬地樂翠台A座低層1室，實用面積約1,147方呎，新買家為外區客，睇樓後即進行洽購，原業主原先2,380萬元放售，最終以2,100萬元成交，呎價約18,309元。

●美聯陳彪指，鰂魚涌太古城4月首兩天已連錄得4宗買賣，其中，翠榕閣中層B室單位，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，連露台，擁全海景，有裝修，近期叫價約1,780萬元，議價後以1,755萬元成交，呎價約17,291元。

●中原張略欣表示，鰂魚涌康怡花園3月累錄15宗買賣，包括C座低層5室，實用面積約594方呎，兩房間隔，叫價690萬元，最終以686萬元成交，呎價約11,549元，新買家為外區用家。

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九龍區

●美聯劉志偉稱，奧運站維港灣8座低層C室，實用面積約786方呎，套三房連多用途房間隔，坐擁維港海景，叫價1,560萬元放盤，近期獲換樓客洽詢，議價後以1,499萬元承接單位自住，呎價約19,071元。

●利嘉閣霍志遠指，西南九龍君滙港3座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，新買家為區內客，叫價880萬元，議價後以822萬元成交，呎價約17,054元。

●香港置業黃慶龍稱，西南九龍帝峯．皇殿6座中層D室，實用面積約333方呎，開放式間隔，叫價580萬元放盤約3個月，獲同區客接洽，議價後以530萬元成交，減價40萬元，呎價約15,915元，新買家為投資者。

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新界區

●中原梁璟華表示，深井碧堤半島3月錄約7宗買賣，包括6座中層D室，實用面積約755方呎，套三房連儲物套房間隔，享海景，去年5月叫價848萬元，議價至760萬元獲承接，呎價約10,067元，較對上3月一宗同類成交低約7%。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門愛琴海岸2座中層C室，實用面積約617方呎，三房間隔，享海景，原先叫價620萬元，獲同屋苑換樓客洽購，累減73萬元，以547萬元成交，呎價約8,865元，原業主持貨逾12年至今轉售，帳面虧蝕3萬元。

●美聯葉偉珠指，元朗YOHO MIDTOWN第3座中層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔。新買家為用家，以605萬元承接單位，呎價約13,657元。

●中原王勤學抽稱，元朗單日連錄7宗二手買賣，實用面積約1,919方呎，四房間隔，附設花園、平台及天台，連兩個車位，叫價1,900萬元，以1,650萬元沽出，呎價約8,598元，原業主持貨約11年，帳蝕259.9萬元離場。

●利嘉閣黃靜顏指，北區高爾夫．御苑7座低層B室，實用面積約375方呎，一房間隔，叫價450萬元放售，議價後以402萬元成交，呎價約10,720元，原業主於2018年以約666.9萬元一手買入，約7年帳面蝕264.9萬元。

●中原紀浩然表示，粉嶺花都廣場最新錄9座中層D室，實用面積約370方呎，議價後以378萬元易手，呎價約10,216元，新買家屬外區客，原業主於2019年以約518萬元購入，約6年帳蝕約140萬元，貶值約27%。

●中原趙愛蓮指，大埔新達廣場6座中層H室，實用面積約620方呎，三房間隔，議價後以655萬元沽出，呎價約10,565元，新買家為同區客，購入單位自住。據了解，原業主於2016年購入，約9年帳面僅升值約3.5%。

●中原曾紀賢少稱，火炭碧霞花園4座中層B室，實用面積約1,296方呎，套三房間隔，議價後以1,013萬元沽出，呎價約7,816元，新買家為同區客，購入單位自住。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世5座北翼中層B室，實用面積約961方呎，套四房間隔，望市景，以1,460萬元成交，呎價約15,193元，原業主於2012年5月以943萬元購入，持貨約13年帳面獲利517萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦暉苑高層6室，實用面積約426方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約460萬元，議價後以445萬元易手，呎價約10,446元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢南山村單號屋村屋，套四間隔，望山景受海景，入契花園及泳池，原先叫價2,080萬元，減價200萬或減約9.6%，終以1,880萬元成交，原業主於2012年9月以933萬元購入，約13年帳面獲利947萬元。

●中原黃靜娟表示，將軍澳維景灣畔2座高層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，月初叫價700萬元放售，議價後以690萬元成交，呎價約13,372元，新買家為首置客。

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