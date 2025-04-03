Bybit︰三大關鍵因素繼續推升黃金價格

全球避險情緒升溫，黃金近期勢表現優於大市。Bybit衍生品及機構銷售主管Shunyet Jan預測，金價將持續上漲，並提到了三大關鍵因素，包括中央銀行持續買金、持續的地緣政治不穩定、投資者的對沖需求。

Jan表示，由於許多國家希望減少對美元的依賴，並擁有更為多樣化的儲備資產，一些亞洲中央銀行正積極多元化其儲備，大幅增加黃金的持有量，並減少對美元的依賴。這一策略轉變創造了持續的需求，並對金價施加上行動力。

另外，全球貿易局勢的不確定性導致市場波動，進而增加對避險資產的需求。美國政府的新關稅引發重大的地緣政治不確定性。這些緊張局勢，加上現有的全球衝突，預計將持續下去，推動投資者尋求黃金的穩定性。

黃金作為通脹對沖工具的角色仍然至關重要，尤其在對通脹的擔憂加深之際。與比特幣等加密貨幣相比，黃金仍然保持與通脹壓力的反向關係，而比特幣則展現更緊貼廣泛市場趨勢的表現。由於關稅和其他全球經濟因素可能引發的通脹上升，投資者正在轉向黃金，以保護其資產。

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